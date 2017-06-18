Тронную речь королевы в 2018 году отменили из-за "брексита"

Традиционная тронная речь королевы, ежегодно открывающая новую сессию британского парламента, в 2018 году не состоится, заявило правительство Великобритании.

В связи с предстоящим процессом выхода страны из состава ЕС следующая парламентская сессия продлится два года, а не один, как обычно, сообщила председатель палаты общин Андреа Линдсом.

Такой необычный шаг, по мнению парламентариев, даст им достаточно времени для скрупулезной работы над необходимыми законопроектами в рамках "брексита".

В этом году речь королевы состоится, но по решению самой Елизаветы II она была отложена на два дня, чтобы дать консерваторам больше времени на переговоры по соглашению с партнерами.

Консерваторы потеряли абсолютное большинство по итогам досрочных парламентских выборов, и теперь намерены сформировать правительство меньшинства, заручившись поддержкой Демократической юнионистской партии.

Изначально тронная речь была запланирована на понедельник 19 июня, но отложена до среды.

Традиция, согласно которой монарх открывает новую сессию парламента, появилась в XVI веке. Это очень красочная церемония: королева в карете выезжает из Букингемского дворца и прибывает в Палату лордов, где зачитывает программную речь, подготовленную правительством, в которой подробно сообщается о планах премьер-министра на ближайшее время.

"Великая отмена"

Отмена тронной речи - не совсем беспрецедентное, но крайне редкое событие в новейшей истории Великобритании.

В первый раз она была отменена в 1949 году, а затем лишь в 2011-м тогдашней правящей коалицией консерваторов и либерал-демократов.

Тогда решение Дэвида Камерона и Ника Клегга критиковали лейбористы, обвинявшие новое правительство в том, что оно таким образом расчищает себе дорогу для принятия весьма противоречивых законопроектов, превышая свои полномочия.

Объявляя об изменениях в работе нового парламента, Линдсом подчеркнула, что процесс выхода Британии из Евросоюза начнется с принятия акта об отмене соглашений с ЕС, который в Британии называют "Великий Акт отмены".

"Мы постараемся прийти к максимально широкому консенсусу в том, что касается наших планов по "брекситу", и для этого парламенту предоставляется максимальный, двухлетний срок работы, который позволит тщательно проработать все детали", - сказала глава палаты общин.

Кроме того, правительство намерено представить на суд парламента программу внутренних реформ в стране, цель которых - устранить существующую социальную несправедливость в британском обществе.

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин между тем заявил, что нынешнее правительство не способно добиться для страны хороших условий выхода из ЕС.

В колонке в газете Sunday Mirror он написал, что если премьер-министр не сможет добиться поддержки парламента, то его партия готова заменить консерваторов у власти.