Тронная речь королевы в британском парламенте отложена

За кулисами в британском парламенте идут бурные переговоры о будущем как правительства страны, так и премьер-министра Терезы Мэй.

Из-за возникшей после выборов политической нестабильности королева Елизавета II отложила свою традиционную тронную речь в парламенте - беспрецедентное событие в новейшей истории Британии.

Британским парламентариям придется несколько дольше дожидаться визита королевы Елизаветы II в ее позолоченной карете.

Традиционно королева открывает новую сессию парламента. Это старинная красочная церемония, уходящая корнями в XVI век. Королева в своей карете выезжает из Букингемского дворца и с помпой прибывает в Палату лордов, где зачитывает программную речь, подготовленную правительством, в которой подробно сообщается о планах премьер-министра на ближайшее время.

В ходе досрочных парламентских выборов, прошедших в стране на прошлой неделе, правящая Консервативная партия не смогла получить абсолютное большинство мест в парламенте, ради которого премьер-министр Тереза Мэй и затевала нынешние выборы. При этом никакая другая партия не смогла получить большинство мест в Палате общин, и Британия оказалась в ситуации "подвешенного парламента".

Сейчас между политиками и политическими партиями идут активные переговоры, частично с целью формирования коалиционного правительства, а частично - с тем, чтобы понять, по какой причине Консервативная партия провалила выборы.

В результате, как стало известно Би-би-си, открытие парламента (и королевская речь) откладываются на день или два. Изначально это традиционное для британской политики событие должно было произойти 19 июня.

После речи депутаты голосуют "за" или "против" представленной королевой программы правительства. Если парламент эту программу отвергнет, это рассматривается как вотум недоверия правительству и премьер-министру.