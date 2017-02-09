Трое турецких военных погибли при российском авиаударе в Сирии

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану.

По данным турецкого генштаба, еще 11 военнослужащих получили ранения в результате того же инцидента, передает Ассошиэйтед пресс.

Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с произошедшим во время разговора по телефону, который состоялся в четверг, сообщил турецкий генштаб. Эту информацию РИА Новости подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Российские бомбардировщики наносили удары в районе города Эль-Баб, где с конца прошлого года турецкая армия проводит сухопутную операцию. Целью авиаударов были боевики "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России и других странах), сообщает минобороны России.

В сообщении турецких военных говорится, что утром в четверг российские самолеты случайно поразили здание, в котором находились турецкие военные, участвующие в операции "Щит Ефрата".

Путин и Эрдоган договорились провести совместное расследование инцидента, а также "условились о наращивании координации по военной линии в ходе операции в Сирии против ИГ и других экстремистских организаций", сообщает Кремль.

Путин при этом сказал Эрдогану, что турецкие военные погибли из-за несогласованности координации при нанесении ударов по боевикам ИГ.

Начальники генштабов России и Турции Валерий Герасимов и Хулуси Акару также поговорили по телефону и договорились о более тесной координации совместных действий в Сирии, говорится в сообщении минобороны.

В ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24 на границе Сирии и Турции. Отношения между Москвой и Анкарой резко обострились. Россия требовала извинений и компенсации за эту атаку и ввела санкции против Турции.

Отношениям между двумя государства восстановились летом 2016 года, когда Эрдоган направил Путину обращение со словами сожаления по поводу гибели летчика Олега Пешкова. Кроме него во время спасательной операции погиб еще один российский военнослужащий Александр Позынич.

В конце прошлого года Россия и и Турция начали совместные действия в Турции. При их участии было достигнуто соглашение о выходе повстанцев из Алеппо, а позже - о прекращении огня на территории всей страны и проведении мирных переговоров в Анкаре. Режим прекращения огня не распространяется на ИГ.

В январе боевая авиация России и Турции провела первую совместную операцию в Сирии.