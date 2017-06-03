Три взрыва в Кабуле: не менее шести человек погибли

bbcrussian.com
суббота, 3 июня 2017 г. 16:41
В Кабуле в результате трех взрывов погибли шесть человек, сообщили Би-би-си в министерстве здравоохранения Афганистана.
© AP/Scanpix

Взрывы прогремели во время похорон одного из участников антиправительственной демонстрации, проходившей в пятницу - сына заместителя спикера сената Афганистана. Он погиб в результате столкновения с полицией.

Сама демонстрация тогда проводилась в знак протеста против бездействия, по мнению протестующих, властей страны, что и привело в минувшую среду к беспрепятственному провозу в город большого количества взрывчатки, которая использовалась для подрыва автомобиля у немецкого посольства. В результате взрыва там погибли 90 человек.

На похоронах в субботу присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла. По сообщениям местных СМИ, он не пострадал.

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