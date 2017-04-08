Три сильных землетрясения произошло около столицы Филиппин

Три сильных землетрясения произошло в субботу на Филиппинах. По данным Геологической службы США, магнитуда толчков составила до 5,9.

Землетрясения зафиксированы на столичном острове Лузон к югу от Манилы. Эпицентр располагался в 91 км от столицы, уточняет ТАСС со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (ЕССЦ).

USGS сообщает о трех землетрясениях магнитудой 5,0, 5,5 и 5,9. ЕССЦ оценивает магнитуду сильнейшего в 5,7. Очаг землетрясения залегал на глубине 80 км.

Данных о пострадавших и разрушениях на момент написания заметки не поступало.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами не выпускал предупреждений по итогам землетрясения.