Три четверти американцев слабо верят словам Трампа

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Deutsche Welle
вторник, 8 августа 2017 г. 08:09
30% американцев ничуть не верят информации из Белого дома. Еще 43% доверяют только части заявлений президента США, свидетельствуют данные социологов.
© Reuters / Scanpix

Сообщениям из Белого дома совсем не верят 30 процентов американцев. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник, 8 августа, данные опроса, проведенного социологической службой SSRS по заказу телеканала CNN.

Еще 43% респондентов доверяют лишь части заявлений президента США Дональда Трампа. Всегда или почти всегда информации, поступающей из Белого дома, верят лишь 24% опрошенных.

60% участников опроса SSRS не считают Трампа "честным и заслуживающим доверия" человеком.

62% респондентов отметили, что заявления и действия Дональда Трампа с момента вступления в должность главы государства заставили их, скорее, усомниться в том, что он способен быть президентом.

Deutsche Welle
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