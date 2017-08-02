Треть населения Земли видят в России серьезную угрозу

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NEWSru.com
среда, 2 августа 2017 г. 15:29
Российское влияние вошло в список страхов населения планеты наряду с "Исламским государством"* и глобальными изменениями климата, составленный Pew Research Center.
© RIA/Scanpix

Результаты исследования были опубликованы на сайте этого американского исследовательского центра. Вопросы касались ИГ, изменения климата, хакерских атак, падения мировой экономики, беженцев из Сирии и Ирака, а также мощи и влияния США, Китая и России.

Жители 38 государств сочли главными угрозами ИГ и изменения климата. Влияние США, России и Китая вызывает обеспокоенность около трети участников опроса. Сила и влияние США беспокоит 35%, России и Китая - 31%.

Хотя величайшей угрозой российское влияние статистически не стало ни в одной стране Европы или Северной Америки, особо сильны страхи, связанные с РФ, в Польше: там этот страх испытывают 65% опрошенных - на 1% больше, чем даже ИГ.

Ничего хорошего от России не ждут 49% в Иордании, 47% в США, столько же в Испании, 46% в Южной Корее, 45% во Франции, 43% в Великобритании и Японии, 39% в Кении.

В России сила и влияние США беспокоит 37% респондентов, а влияние Китая - 19%. Вопрос о влиянии России в России не задавался.

47% в США считают Россию серьезной угрозой, однако это зависит от политических убеждений американцев. 61% демократов говорят, что власть и влияние России - серьезная угроза, среди республиканцев таковых всего 36%. В среднем в Европе РФ как серьезную угрозу расценивают 41%.

Американского влияния в Европе опасаются 31%, в Испании этот страх сильнее - 59%. В шести европейских странах и в Канаде страх американского влияния показал рост с 2016 года.

В 10 странах Европы, а также в США, Канаде и России большинство назвали серьезной угрозой ИГ. Его боятся 74% в Европе и США. Особенное беспокойство ИГ вызывает у французов (88%), итальянцев (85%) и россиян (58%).

Глобальное изменение климата вызывает серьезную озабоченность, особенно в Испании (89%), Швеции (64%) и Канаде (60%), где этот страх наиболее распространен. Если в среднем по Европе этого боятся 64%, то в США всего 56%. Больше всего климатических изменений боятся в Латинской Америке - 86% в Чили, 76% в Аргентине. В основу исследования легли беседы с 41 953 респондентами, проведенные на всех континентах с 16 февраля по 8 мая 2017 года.

Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опасения россиян связаны с ростом цен и военными конфликтами.

Чаще всего потенциальными агрессорами россияне называют США (50%) и террористическую группировку "Аль-Каида"* (32%).

NEWSru.com
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