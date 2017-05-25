Трехлетний итог — что удалось и не удалось президенту Порошенко

На третьем году президентского срока Порошенко пошел на конфронтацию с антикоррупционерами, блокировку соцсетей РФ и торговую блокаду Донбасса. Как оценивают эти шаги на Украине?

25 мая исполняется 3 года с момента избрания президентом Украины Петра Порошенко. Он по-прежнему сохраняет лидерство среди вероятных претендентов на президентский пост на следующих выборах, но с очень низким рейтингом доверия и минимальным отрывом от потенциальных конкурентов. Опрошенные эксперты встревожены проявлениями авторитарных тенденций: преследованием гражданских активистов и заигрыванием президента с "воинствующими патриотами".

Кризис доверия

Петру Порошенко не удалось поднять свой рейтинг популярности, который катастрофически снизился во время его второго года правления. Согласно мартовским опросам общественного мнения, проведенным социологическими службами "Социс" и "Рейтинг", результаты которых объявил политтехнолог Игорь Грынив, если бы президентские выборы проходили сейчас, то за Порошенко проголосовали бы 13,2 процента избирателей. Лидера фракции партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко поддержали бы 12,9 процента опрошенных. А за фронтмена рок-группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука отдали бы голоса 12,3 процента.

Однако опрошенные эксперты считают, что даже такая популярность Порошенко среди избирателей не является рекордно низкой, и он имеет все основания бороться за возможность остаться на посту главы государства на второй срок. Следующие президентские выборы должны состояться на Украине в 2019 году. "Можно вспомнить хотя бы того же Виктора Ющенко, у которого в начале четвертого года президентства был еще более низкий рейтинг, и он уже не мог даже теоретически рассматривать свое переизбрание", — отметил директор киевского Института Евро-Атлантического сотрудничества Александр Сушко.

Но победить на предстоящих президентских выборах Порошенко будет крайне непросто, считают эксперты. "Большинство украинцев не доверяют президенту, но они также не доверяют и другим политическим лидерам. Даже большая часть потенциальных избирателей Порошенко полностью ему не верит, хотя они и готовы за него голосовать", — о таком парадоксе общественного мнения говорит руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. Как и большинство опрошенных экспертов, он убежден в том, что Порошенко сохраняет минимальное политическое лидерство лишь потому, что ни одна политическая сила не смогла выдвинуть ему достойного конкурента.

Упреки в адрес Порошенко в псевдопатриотизме

Времена политтехнологий по выдвижению технического спарринг-партнера на выборах или широкого применения административного ресурса канули в Лету, и теперь Порошенко приходится искать способы привлечения потенциальных избирателей, говорят эксперты.

"Тревожным сигналом" назвал Фесенко попытку Порошенко "заигрывать с воинственными патриотами". Он упомянул, в частности, поддержку экономической блокады части Донбасса, неподконтрольной Киеву, запрет или ограничение деятельности на Украине Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и запрет на пользование украинцами российских социальных сетей и поисковых сервисов.

Последовательный критик политики Порошенко, депутат от "Блока Петра Порошенко" в Верховной раде Сергей Лещенко на свой странице в Facebook обвинил главу государства в "накачке политики псевдопатриотизмом с одной стороны, а с другой — в атаках против антикоррупционеров".

Целью этих действий депутат считает попытки отвлечь внимание общества от обсуждения коррупционных связей президента и его окружения, от провальных реформ и падения уровня жизни населения, и привлечь к дискуссиям по борьбе с российским влиянием.

Борьба с коррупцией и конфронтация

Конфронтация с гражданским обществом, прежде всего с беспощадными критиками Порошенко из числа антикоррупционных общественных организаций, по словам экспертов, является одним из наиболее тревожных проявлений сползания президента к авторитарным тенденциям.

"Одной ногой он стоит в прошлом Украины, а второй пытается закрепиться в будущем", — полагает Александр Сушко. Вместе с тем он отметил такие безусловные успехи Порошенко во внешней политике, как "сохранение международной антироссийской коалиции" и "завершение затянувшихся переговоров по предоставлению украинцам безвизового режима со странами ЕС". В свою очередь политолог Виктор Небоженко назвал "провокационными" действия Порошенко по запрету российских интернет-сервисов и УПЦ МП. По его словам, эти шаги ведут к рискам для единства нации и сохранения гражданского мира в стране.