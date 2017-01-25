Transparency International: коррупция стимулирует популизм

Deutsche Welle
среда, 25 января 2017 г. 12:48
Люди разочарованы пустыми обещаниями политиков, поэтому начинают поддерживать популистов, обещающих борьбу с системой, утверждают авторы очередного ежегодного доклада TI.
© Shutterstock nuotr.

Коррупция разрастается во многих странах мира. Такой вывод содержится в обнародованном в среду, 25 января, очередном ежегодном докладе о восприятии коррупции, который составлен международной организацией Transparency International (TI). По ее данным, две трети из фигурирующих в новом перечне 176 стран набрали менее 50 баллов по шкале от 0 до 100 (100 баллов означает минимальную коррупцию).

Во многих странах коррупция создает благоприятную почву для популизма. "Люди разочарованы пустыми обещаниями политиков бороться с коррупцией, поэтому начинают поддерживать популистов, которые обещают борьбу с системой", - говорится в докладе. В результате, как считают эксперты, ситуация лишь ухудшается. "Вместо того чтобы бороться с этим, такие лидеры создают более коррумпированную систему власти", - подчеркнул глава TI Хосе Угас. По его словам, для успешной борьбы с коррупцией необходимы свобода мнений, прозрачность и сильные демократические институты.

Самый низкий уровень коррупции, согласно докладу, как и в прошлом году, отмечен в Дании и Новой Зеландии, поделившими первое место. Далее в перечне следуют Финляндия, Швеция и Швейцария. Германия занимает 10-е место, США - 18-е. Замыкают список Сирия, КНДР, Южный Судан и Сомали.

В странах бывшего СССР лучше всего дела обстоят в Грузии, занявшей в рейтинге 44-ю позицию. Беларусь находится на 79-м месте (по данным доклада, ситуация в этой стране несколько улучшилась), Молдова - на 123-м, Россия, Украина и Казахстан поделили 131-е место. Киргизия оказалась на 136-й позиции, Таджикистан - на 151-й, Туркмения - на 154-й, Узбекистан - на 156-й.

Deutsche Welle
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