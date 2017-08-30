Министр обороны тем самым разъяснил меморандум президента США Дональда Трампа, запрещающий принимать трансгендеров в армию, а также выделять бюджетные средства министерства обороны на операции по смене пола.

Документ не прояснял однако судьбу тех, кто уже находится на службе. По словам Маттиса, при Минобороне будет создана специальная комиссия, которая займется претворением директивы в жизнь.

О необходимости запрета службы трансгендеров в армииТрамп писал в своем твиттере еще в июле, ссылаясь на дорогие медицинсие затраты. Его предшественник на посту президента Барак Обама, в 2016 году разрешил трансгендерам служить в армии. Именно под влиянием его заявлений многие военнослужащие совершили каминг-аут. По разным оценкам, в вооруженных силах США служат от 1000 до 15000 трансгендеров.

Запрет на прием трансгендеров в армию вступит в силу 23 марта 2018 года. Правозащитники уже подали два иска, обжалующих решение Трампа.