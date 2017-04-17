Трампу удалось убедить главу Китая в невыгодности сотрудничества с КНДР

Об этом в эфире телеканала Fox News сообщила заместитель помощника президента США по национальной безопасности Кэтлин Макфарленд. "Президент Трамп смог донести до председателя Китая, что Северная Корея больше не является активом. Северная Корея - это обуза. Северная Корея является обузой для всех и угрозой не только для США, не только для Южной Кореи, не только для Японии, не только для России, но и в действительности для Китая", - заявила советник американского лидера.

Она рассуждала об американо-китайских переговорах на высшем уровне, состоявшихся 6-7 апреля в поместье президента США "Мар-а-Лаго" в штате Флорида, отмечает ТАСС.

По словам Макфарленд, в сложившейся ситуации Вашингтон хочет дать Китаю время на то, чтобы попытаться убедить КНДР в необходимости свертывания ядерной и ракетной программ. Для этих целей США вместе со своими союзниками намерены использовать экономическое и дипломатическое давление на Северную Корею, заявила представитель Белого дома.

Трамп в недавнем интервью The Wall Street Journal сообщил, что в ходе встречи с Си Цзиньпином предложил Пекину более выгодные торговые условия в обмен на помощь в противостоянии угрозе со стороны Северной Кореи. Также американский лидер пообещал, что его администрация не будет критиковать КНР как валютного манипулятора. В докладе, опубликованном американским Министерством финансов на прошлой неделе, Китай действительно не включен в список валютных манипуляторов.

Трамп начал готовиться к возможным военным действиям с КНДР сразу после вступления в должность президента

Как сообщила Макфарленд, Трамп фактически сразу после инаугурации распорядился провести серию межведомственных совещаний для выработки новых вариантов действий в отношении КНДР. Было проведено "широкое исследование", подготовлены "определенные по-настоящему интересные предложения, санкции, дипломатические шаги, санкции второго порядка... и, разумеется, варианты военных действий", отметила заместитель помощника президента США. По ее мнению, эта подготовительная работа позволила Трампу в начале апреля провести с Си Цзиньпином содержательную дискуссию по КНДР.

Комментируя субботний военный парад в Пхеньяне, Макфарленд не уточнила, считает ли администрация США, что на нем действительно были продемонстрированы межконтинентальные баллистические ракеты. "Над нами висит угроза", - заявила зампомощника Трампа.

Кроме того, говоря о неудачной попытке КНДР запустить ракету, Макфарленд отказалась отвечать, связан ли провал ракетного пуска с возможной кибератакой со стороны США. Представитель Белого дома лишь отметила, что это была "неудача". " Вы знаете, что мы не можем говорить о разведке и вещах, которые могли бы быть сделаны, о секретных операциях. У меня действительно нет комментариев", - заявила Макфарленд.

По ее словам, это была одна из около тридцати провальных попыток Пхеньяна испытать неядерную ракету, а кибервойна сейчас составляет большую часть геополитического ландшафта. "Я действительно считаю, что мы вступаем в новую эру, причем не только с Северной Кореей, но и со всеми", - заявила Макфарленд, комментируя слухи о том, что США сорвали ракетный запуск КНДР при помощи кибератаки.

Тем временем вице-президент США Майкл Пенс находится с визитом в Южной Корее. В понедельник, 17 апреля, политик посетил Демилитаризованную зону (ДМЗ), фактически выполняющую роль границы между Республикой Корея и КНДР.

Пенс выступил с речью, заявив, что новая администрация США во главе с президентом Трампом будет стремиться к денуклеаризации Корейского полуострова мирным путем, но при этом "рассматриваются все варианты действий". Кроме того, США рассчитывают, что Китай станет "делать больше" в целях преодоления кризиса в регионе, отметил вице-президент.

Пенс прибыл в Южную Корею спустя несколько часов после того, как КНДР предприняла неудачную попытку запустить ракету. Вице-президент США назвал эти действия провокацией.

Ранее СМИ сообщали, что Северная Корея может провести новые, шестые по счету, ядерные испытания 15 апреля - в день рождения деда нынешнего лидера Ким Чен Ына и основателя КНДР Ким Ир Сена, эта дата отмечается в республике ежегодно как главный национальный праздник. В итоге на военном параде в честь годовщины были показаны новые баллистические ракеты подводных лодок.