Трампа заподозрили в попытке помешать следствию по делу о России

Мюллер намерен провести серию интервью с высокопоставленными сотрудниками разведки, чтобы установить, действительно ли Трамп пытался заставить бывшего главу ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении экс-советника президента Майкла Флинна.

Как следует из заявлений источников газет New York Times, Washington Post, и Wall Street Journal, спецпрокурор поговорит с директором Агентства национальной безопасности (АНБ) Майком Роджерсом, его бывшим заместителем Ричардом Леджеттом и директором Национальной разведки США Дэном Коутсом.

Роджерс и Коутс ранее засвидетельствовали в Сенате, что никогда не испытывали давления со стороны Белого дома к принятию каких-либо незаконных действий.

Президент Трамп пока не комментировал информацию о расследовании, представитель его личного адвоката заявил, что "считает эту утечку из ФБР возмутительной".

Мюллер возглавил расследование ФБР о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США и возможных связях команды Трампа с Кремлем после увольнения Джеймса Коми в мае.

Сам Трамп называет это расследование "величайшей охотой на ведьм в отношении политика в истории Америки".

В начале недели стало известно, что Мюллер привлекает к расследованию юридических тяжеловесов, например Джеймса Куорлса, который в 1970-х годах принимал участие в расследовании Уотергейтского скандала.

По мнению обозревателя Би-би-си Энтони Зуркера, эти назначения могут указывать на то, в каком направлении развивается расследование и насколько серьезно к этому относится сам Роберт Мюллер.