Трампа наградили высшим орденом Саудовской Аравии

Король Саудовской Аравии в субботу, 20 мая, наградил президента США Дональда Трампа высшей государственной наградой королевства - орденом имени основателя правящей династии короля Абдель Азиза.

Трамп и Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд встретились в королевском дворце в Эр-Рияде. Визит в Саудовскую Аравию для Трампа - первая зарубежная поездка в качестве президента. Трампа сопровождает жена Мелания, а также дочь с зятем, занимающие официальные должности в его администрации.

Ожидается, что Трамп и власти королевства договорятся о новой рекордной сделке по поставке вооружений на сумму до 100 миллиардов долларов США. Ранее президенты США, как правило, выбирали соседние страны - Мексику или Канаду - в качестве цели первого официального визита, отмечает агентство AFP.