Трамп заявил об отсутствии планов по снятию санкций с России

«У нас сейчас очень жесткие санкции в отношении России. Я не стал бы и никогда не думал об их отмене. Кто-то сказал, что Дональд Трамп хочет — я не хочу их снимать», — заявил Трамп журналистам на борту самолета по пути во Францию.

Законопроект о новых санкциях в отношении России, которые запрещают президенту снимать их без разрешения Конгресса, а также затрагивают российский банковский сектор, нефтегазовую отрасль и железные дороги, был принят сенатом в июне 98 голосами за и двумя против. В палате представителей голосование по ним еще не состоялось из-за процессуальных вопросов и межпартийных споров.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее заявил, что предложенные сенатом санкции ограничат возможности Белого дома в налаживании отношений с Россией, а в пресс-службе президента США отметили, что поправки недопустимо ограничивают полномочия главы государства.

При отказе Трампа подписывать поправки они могут стать законом, если в их поддержку повторно выскажутся не менее двух третей членов каждой палаты Конгресса.