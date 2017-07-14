Трамп заявил об отсутствии планов по снятию санкций с России

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Телеканал "Дождь"
пятница, 14 июля 2017 г. 10:50
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается снимать уже существующие санкции с России и при этом не ответил на вопрос о том, подпишет ли он законопроект о новых ограничениях. Об этом сообщает Politico.
V. Putin and D. Trump
© AP / Scanpix

«У нас сейчас очень жесткие санкции в отношении России. Я не стал бы и никогда не думал об их отмене. Кто-то сказал, что Дональд Трамп хочет — я не хочу их снимать», — заявил Трамп журналистам на борту самолета по пути во Францию.

Законопроект о новых санкциях в отношении России, которые запрещают президенту снимать их без разрешения Конгресса, а также затрагивают российский банковский сектор, нефтегазовую отрасль и железные дороги, был принят сенатом в июне 98 голосами за и двумя против. В палате представителей голосование по ним еще не состоялось из-за процессуальных вопросов и межпартийных споров.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее заявил, что предложенные сенатом санкции ограничат возможности Белого дома в налаживании отношений с Россией, а в пресс-службе президента США отметили, что поправки недопустимо ограничивают полномочия главы государства.

При отказе Трампа подписывать поправки они могут стать законом, если в их поддержку повторно выскажутся не менее двух третей членов каждой палаты Конгресса.

Телеканал "Дождь"
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