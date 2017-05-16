Трамп заявил об "абсолютном праве" делиться информацией с Россией

Ранее во вторник газета "Вашингтон пост" сообщила, что Трамп на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым раскрыл некую секретную информацию, которая касается "Исламского государства" (запрещена в России, Британии и других странах),

"Как президент я хотел бы поделиться с Россией фактами относительно терроризма и безопасности полетов, у меня есть абсолютное право это сделать", - написал Трамп в "Твиттере", реагируя на эту публикацию.

Американский президент объяснил, что хотел бы помочь России, чтобы та усилила борьбу с "Исламским государством" и терроризмом в Сирии. Он также сослалася на "гуманитарные соображения".

По данным "Вашингтон пост", Трамп поделился "особо секретной информацией", когда встречался с Лавровым и российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком на прошлой неделе.

Раскрытая Трампом информация может выявить источник и метод ее сбора, писала во вторник газета "Нью-Йорк Таймс".

По данным "Вашингтон пост", уровень секретности предоставленных России сведений настолько высок, что такие данные не были предоставлены даже союзникам США.

Заместитель советника президента по нацбезопасности Дина Пауэлл, участвовавшая в этой встрече, ранее назвала информацию о разглашении Трампом секретных данных ложью. По ее словам, на встрече обсуждались только общие для России и США угрозы.

Об этом же заявил и советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер. "Я присутствовал при этом разговоре, ничего подобного не было", - сказал он.

МИД России также выступил с опровержением. "Ребята, вы опять американских газет начитались? Не надо их читать", - написала у себя в "Фейсбуке" представитель министерства Мария Захарова. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал: "Для нас это не тема, это очередная ерунда, и мы вообще не хотим иметь отношения к этой ерунде".

Лавров побывал в Вашингтоне в середине прошлой неделе. Министр иностранных дел России провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а затем встретился с Трампом.

После встречи с американским президентом Лавров заявил, что президент США выразил стремление к взаимовыгодным и прагматичным отношениям с Москвой.

"Администрация Трампа, и сам президент, и госсекретарь, я в этом сегодня в очередной раз убедился, - люди дела и они хотят договариваться не ради того, чтобы показать кому-то какие-то свои достижения в сфере идеологических предпочтений, а договариваться, чтобы решать конкретные вопросы", - заявил тогда Лавров.