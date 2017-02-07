Трамп заявил о решительной поддержке НАТО

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bbcrussian.com
вторник, 7 февраля 2017 г. 07:47
Президент США Дональд Трамп заявил, что США всецело поддерживают НАТО, однако предупредил членов Североатлантического альянса о необходимости выплачивать положенный взнос.
President Donald Trump
© Sipa Press/Scanpix

"Мы решительно поддерживаем НАТО. Мы только просим, чтобы все члены НАТО полностью вносили необходимые финансовые взносы, а многие из них этого не делают. Многие из них даже не близки к этому", - заявил он, выступая перед военными на военно-воздушной базе во Флориде.

Днем ранее Трамп во время телефонного разговора с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом согласился встретиться с лидерами НАТО в Европе в мае.

Согласно заявлению Белого дома, Трамп и Столтенберг "обсудили, как содействовать тому, чтобы все союзники НАТО выполняли свои обязательства по расходам на оборону".

В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно называл НАТО устаревшим военным союзом, который утратил свою роль.

Он заявлял, что США надлежит дважды подумать о том, приходить ли на помощь стране-члену НАТО, подвергшейся нападению, если та не платит положенный взнос в бюджет союза.

В настоящее время только пять из 27 стран-членов (у Исландии нет собственной армии) тратят на оборону положенные 2% ВВП.

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Трамп заявил о решительной поддержке НАТО (16)

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Президент США Дональд Трамп заявил, что США всецело поддерживают НАТО, однако предупредил членов Североатлантического альянса о необходимости выплачивать положенный взнос.
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