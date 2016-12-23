Трамп заявил о необходимости "значительно расширить" ядерный потенциал США

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NEWSru.com
пятница, 23 декабря 2016 г. 10:40
Избранный президент США Дональд Трамп заявил о необходимости расширения ядерного потенциала Соединенных Штатов. "США должны значительно укрепить и расширить свои ядерные возможности, пока в мире приходят к общему пониманию, что делать с ядерными бомбами", — написал он в Twitter.
© Reuters/Scanpix

В сообщении BBC, посвященном заявлению Трампа, отмечается, что политик написал о расширении американского ядерного потенциала спустя несколько часов после того, как президент России Владимир Путин заявил, что состояние ядерной триады страны поддерживается на должном уровне. Отметим, что ранее Трамп говорил, что ядерный потенциал России мощнее американского.

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Вместе с тем американское информационное агентство AP обращает внимание, что свое заявление Трамп сделал через день после встречи с бывшим руководителем военной разведки США Майклом Флинном, который согласился занять пост советника нового американского президента по национальной безопасности.

После этой встречи на сайте Трампа было опубликовано сообщение, в котором говорилось, что Флинн "однозначно признает катастрофические угрозы", связанные с ядерным оружием, но при этом отмечается, что он все же будет модернизировать ядерный потенциал США, поскольку он является "эффективным сдерживающим фактором".

В июле 2016 года в интервью газете The New York Times Трамп предположил, что часть ядерного оружия, находящегося в распоряжении Соединенных Штатов, может быть небоеспособной. В связи с этим, как напоминает ТАСС, тогдашний кандидат от республиканцев заявил о готовности начать масштабную модернизацию вооруженных сил страны.

Между тем в апреле на встрече со своими сторонниками в Нью-Йорке Трамп заявлял, что США следует крайне осторожно подходить к вопросу применения собственного ядерного потенциала и что ядерное оружие несет в себе самую серьезную угрозу национальной безопасности. До этого в эфире CNN он говорил о недопустимости применения первыми ядерного оружия.

NEWSru.com
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