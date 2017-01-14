Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным после инаугурации

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Gazeta.ru
суббота, 14 января 2017 г. 16:59
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести встречу с президентом России Владимиром Путиным после инаугурации. Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal, передает gazeta.ru.
© AP/Scanpix

”Как я понимаю, они (русские) хотят встретиться, лично я прекрасно к этому отношусь”, — отметил он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что намерен сохранять введенные Бараком Обамой антироссийские санкции ”по крайней мере, в течение какого-то времени”.

В то же время Трамп отметил, что не исключает их отмены в будущем.

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