Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным после инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести встречу с президентом России Владимиром Путиным после инаугурации. Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal, передает gazeta.ru.
”Как я понимаю, они (русские) хотят встретиться, лично я прекрасно к этому отношусь”, — отметил он.
Ранее Дональд Трамп заявил, что намерен сохранять введенные Бараком Обамой антироссийские санкции ”по крайней мере, в течение какого-то времени”.
В то же время Трамп отметил, что не исключает их отмены в будущем.