Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным после инаугурации

”Как я понимаю, они (русские) хотят встретиться, лично я прекрасно к этому отношусь”, — отметил он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что намерен сохранять введенные Бараком Обамой антироссийские санкции ”по крайней мере, в течение какого-то времени”.

В то же время Трамп отметил, что не исключает их отмены в будущем.