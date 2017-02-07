Трамп заявил, что не знает Путина и не ведет дел в России

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере сообщил, что не знает президента РФ Владимира Путина и не ведет ни каких сделок в России.

"Я не знаю Путина, у меня нет сделок в России, а все ненавистники сходят с ума, при этом Обама может заключать сделки с "террористом номер один" Ираном — никаких проблем!" — написал Трамп в Twitter.

Президент США также вновь назвал Иран террористическим государством номер один в мире.

Ранее Трамп в своем твиттере назвал фальшивыми все данные опросов, результаты которых говорят о недовольстве американцев его деятельностью. Согласно опросу Public Policy Polling, порядка 40% американских избирателей выступили за импичмент нового президента США Дональда Трампа спустя две недели его правления.