Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий Минобороны принимать на службу в армию трансгендеров. Соответствующий меморандум размещен в пятницу, 25 августа, на сайте Белого дома.
Администрация Барака Обамы, при котором был снят этот запрет в 2016 году, тогда не привела доказательств того, что отмена ограничений не будет препятствовать эффективности военных, не нарушит сплоченность и не повредит ресурсам вооруженных сил, сказано в документе.
Трамп также запретил Пентагону оплачивать процедуры по смене пола. Финансирование разрешается только в том случае, если они были начаты еще до вступления закона в силу. Предполагается, что запрет будет действовать с 23 марта 2018 года.
О намерении вернуть запрет на службу в армии для трансгендеров Трамп заявлял в июле этого года. "Наши военные должны концентрировать свои усилия на достижении решительной и сокрушающей победы и не могут быть обременены гигантскими медицинскими затратами и беспорядком, которыми будет сопровождаться присутствие трансгендеров в армии", - написал он тогда в своем Twitter.
Пентагон разрешил трансгендерам служить в армии США в июле 2016 года. Военным было предоставлено время до июня 2017 года, чтобы разработать соответствующие директивы, однако министр обороны в администрации Трампа Джеймс Мэттис продлил этот срок на полгода.
В вооруженных силах США служат по разным оценкам от 1350 до 15 тысяч трансгендеров, указывает агентство AFP.
Трамп запретил трансгендерам служить в армии
Пентагон не сможет принимать трансгендеров на службу в...
WSJ: Спецпрокурор США проверит причастность Флинна к поискам писем Клинтон
Предприниматель Питер Смит связывался с пятью группами...
Госсекретарь Ватикана напомнил о глобальной ответственности России (3)
На России лежит огромная ответственность по достижению...
Нападение на полицию у Букингемского дворца расследуют как терроризм
Мужчина, который в пятницу вечером напал с ножом на...
TOP новостей
Конфликт в палангской пиццерии: клиенту подали холодный суп
Чаще всего на работу кафе и качество услуг на взморье...
Gyvai / "Пикник свободы" в Литве: путинская Россия глазами россиян Прямая трансляция (4)
26 августа в Каунасе на острове реки Нямунас/Неман...
Рейд в Вильнюсе: 22 "долетались", а водитель BMW сразу стал продавать авто (1)
В ночь с пятницы на субботу столичная дорожная полиция...
В Вильнюсе прошел еще один "Ужин в белом" (14)
25 августа вечером в Вильнюсе начался самый загадочный...
Российская активистка: даже если Путин уйдет, система и люди останутся те же (282)
"Российская реальность, пока ты там живешь, тебя не...