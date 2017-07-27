Трамп запретил трансгендерам служить в армии США

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bbcrussian.com
четверг, 27 июля 2017 г. 09:34
Президент США Дональд Трамп заявил, что поменявшие пол люди не смогут служить в американской армии в связи с высокими затратами на их медицинское обслуживание.
Melania Trump ir Donaldas Trumpas
© Vida Press

"Правительство США не будет принимать на службу в армию трансгендеров ни на одну должность. Наша армия должна быть сосредоточена на сокрушительных победах и не может быть связана огромными медицинскими расходами и неразберихой, которые повлекут трансгендеры на военной службе", - написал он.

Решение об отмене запрета на службу в армии США трансгендеров было принято при администрации Барака Обамы. Запрет был окончательно снят 30 июня прошлого года, после чего трансгендеров начали принимать на службу.
В июне министр обороны США Джеймс Маттис отложил реализацию плана, который устанавливал новые нормы оказания медицинской помощи в армии и разрешал зачислять в нее трансгендеров. Решение по этому вопросу было отложено до 1 января.

Согласно оценкам The Palm Center, в американской армии служит около 13 тысяч трансгендеров.

В 2011 году США окончательно сняли запрет на службу в армии открытых геев и лесбианок. До этого они могли служить в вооруженных силах, но не имели права говорить о своей сексуальной ориентации открыто.
В июне 2016 года Пентагон объявил, что собирается снять запрет на службу в войсках США для трансгендеров.

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