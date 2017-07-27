Трамп запретил трансгендерам служить в армии США

"Правительство США не будет принимать на службу в армию трансгендеров ни на одну должность. Наша армия должна быть сосредоточена на сокрушительных победах и не может быть связана огромными медицинскими расходами и неразберихой, которые повлекут трансгендеры на военной службе", - написал он.

Решение об отмене запрета на службу в армии США трансгендеров было принято при администрации Барака Обамы. Запрет был окончательно снят 30 июня прошлого года, после чего трансгендеров начали принимать на службу.

В июне министр обороны США Джеймс Маттис отложил реализацию плана, который устанавливал новые нормы оказания медицинской помощи в армии и разрешал зачислять в нее трансгендеров. Решение по этому вопросу было отложено до 1 января.

Согласно оценкам The Palm Center, в американской армии служит около 13 тысяч трансгендеров.

В 2011 году США окончательно сняли запрет на службу в армии открытых геев и лесбианок. До этого они могли служить в вооруженных силах, но не имели права говорить о своей сексуальной ориентации открыто.

В июне 2016 года Пентагон объявил, что собирается снять запрет на службу в войсках США для трансгендеров.