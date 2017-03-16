Трамп: заблокировавший указ о миграции судья превысил полномочия

bbcrussian.com
четверг, 16 марта 2017 г. 10:20
Президент США Дональд Трамп считает, что федеральный судья в штате Гавайи превысил полномочия, заблокировав действие президентского указа о въезде мигрантов в США.
Donaldas Trumpas
© Reuters / Scanpix

Президент готов отстаивать свой указ о временном закрытии границ США в Верховном суде.

Решение федерального судьи Деррика Уотсона приостановить действие подписанного Трампом указа за несколько часов до того, как он должен был вступить в силу, было "беспрецедентным превышением полномочий суда", заявил президент Трамп, выступая на ралли перед своими сторонниками в Нэшвилле.

"Закрепленный в Конституции закон дает президенту право временно останавливать поток мигрантов, если он считает, что это служит национальным интересам нашей страны", - заявил Трамп.

Президент пообещал отстаивать указ "на сколь угодно высоком уровне, вплоть до Верховного суда". "Мы победим", - добавил Трамп.

В четверг 16 марта федеральный судья штата Гавайи Деррик Уотсон не дал вступить в силу новому запрету на въезд в США граждан шести преимущественно мусульманских стран. Судья удовлетворил иск штата Гавайи с требованием приостановить действие подписанного Трампом указа за несколько часов до того, как он должен был вступить в силу.

Новый указ должен был приостановить на 90 дней въезд в США граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением - Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также приостановить прием беженцев на 120 дней.

Президент Трамп мотивировал свой указ желанием не допустить проникновения в страну террористов, но его критики назвали предложенные меры дискриминационными.

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