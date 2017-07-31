Трамп: я очень разочарован в Китае

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Gazeta.ru
понедельник, 31 июля 2017 г. 08:05
Президент США Дональд Трамп заявил, что ”очень разочарован” в Китае, потому что Пекин ”ничего не делает” для решения ситуации с КНДР. Об этом он написал в своем твиттере, передает Gazeta.ru.
© Reuters / Scanpix

”Я очень разочарован в Китае. Наши глупые прошлые лидеры позволили им заработать сотни миллиардов долларов за год на торговле, но они ничего не делают для нас с Северной Кореей, а только говорят. Мы больше не будем это продолжать. Китай может легко решить эту проблему”, — написал он.

Ранее лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Трамп поддержал приверженность Китая к необходимости разрешения ядерной проблемы Северной Кореи путем переговоров.

Gazeta.ru
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