Трамп выступил в защиту памятников конфедератам

"Грустно видеть, как история и культура нашей великой страны разрываются по мере демонтажа наших красивых статуй и памятников… Нельзя изменить историю, но можно учиться на ней", — написал Трамп в "Твиттере".

На прошлой неделе в городе Шарлоттсвилл в штате Вирджиния произошли столкновения между неонацистами и их противниками. Ультраправые националисты выступали против демонтажа статуи генерала Роберта Ли, сражавшегося на стороне рабовладельческих южных штатов. В результате столкновений погибла женщина, десятки человек пострадали.

Комментируя эти события, Дональд Трамп заявил, что ответственность за волнения в Шарлоттсвилле несут обе стороны: как ультраправые, так и крайне левые активисты.

"Роберт Ли, Стоунуолл Джексон — кто следующий? [Джордж] Вашингтон, [Томас] Джефферсон? Так глупо!" — написал Трамп в "Твиттере" в четверг.

"Красота, которую убирают из городов, поселков и парков — ее будет очень недоставать, и ее невозможно будет полностью заменить!" — отмечает президент.

Демонтаж памятников военачальникам южан периода Гражданской войны стал поводом для обострения расовых споров в американском обществе.

Сторонники этих мер говорят, что памятники конфедератам символизируют расовую ненависть, а защитники монументов называют их важными сомволами наследия Юга.

Реакция Трампа на события в Вирджинии уже привела к бунту среди представителей крупного бизнеса США.

Исполнительный директор фармацевтической компании Merck Кеннет Фрейзер в понедельник ушел из экспертного совета по промышленности, учрежденного Трампом.

В этот же день еще двое советников Трампа последовали его примеру — исполнительный директор Under Armour Кевин Планк и глава Intel Corp Баян Крзаних, а затем совет покинул бывший глава General Electric Джеффри Иммельт.