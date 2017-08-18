Трамп выступил в защиту памятников конфедератам

 (3)
bbcrussian.com
пятница, 18 августа 2017 г. 10:27
Президент США Дональд Трамп осудил демонтаж памятников лидерам Конфедеративных Штатов во время Гражданской войны 1860-х годов на фоне продолжающихся в стране ожесточенных расовых споров.
Donaldas Trumpas
© Sipa / Scanpix

"Грустно видеть, как история и культура нашей великой страны разрываются по мере демонтажа наших красивых статуй и памятников… Нельзя изменить историю, но можно учиться на ней", — написал Трамп в "Твиттере".

На прошлой неделе в городе Шарлоттсвилл в штате Вирджиния произошли столкновения между неонацистами и их противниками. Ультраправые националисты выступали против демонтажа статуи генерала Роберта Ли, сражавшегося на стороне рабовладельческих южных штатов. В результате столкновений погибла женщина, десятки человек пострадали.

Комментируя эти события, Дональд Трамп заявил, что ответственность за волнения в Шарлоттсвилле несут обе стороны: как ультраправые, так и крайне левые активисты.

"Роберт Ли, Стоунуолл Джексон — кто следующий? [Джордж] Вашингтон, [Томас] Джефферсон? Так глупо!" — написал Трамп в "Твиттере" в четверг.

"Красота, которую убирают из городов, поселков и парков — ее будет очень недоставать, и ее невозможно будет полностью заменить!" — отмечает президент.

Демонтаж памятников военачальникам южан периода Гражданской войны стал поводом для обострения расовых споров в американском обществе.

Сторонники этих мер говорят, что памятники конфедератам символизируют расовую ненависть, а защитники монументов называют их важными сомволами наследия Юга.

Реакция Трампа на события в Вирджинии уже привела к бунту среди представителей крупного бизнеса США.

Исполнительный директор фармацевтической компании Merck Кеннет Фрейзер в понедельник ушел из экспертного совета по промышленности, учрежденного Трампом.

В этот же день еще двое советников Трампа последовали его примеру — исполнительный директор Under Armour Кевин Планк и глава Intel Corp Баян Крзаних, а затем совет покинул бывший глава General Electric Джеффри Иммельт.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Зять Березовского избежал выдачи из Британии в Россию (1)

Зять Березовского избежал выдачи из Британии в Россию
Экс-зять покойного российского олигарха Бориса Березовского Георгий Шуппе окончательно избавился от угрозы экстрадиции на родину: Россия не обжаловала отказ лондонского суда.

ФОТО: в Риге найден засекреченный туннель КГБ (14)

ФОТО: в Риге найден засекреченный туннель КГБ
Этим летом в Риге осуществляется масштабный проект реконструкции тепловых сетей под центральными улицами столицы. Во время строительных работ на ул. Стабу около так называемого Углового дома (здания, в котором ранее размещался КГБ Латвийской ССР) был обнаружен засекреченный объект — туннель , пишет издание skaties.lv.

Опрос: Россию и Путина в мире не очень боятся, но не доверяют (27)

Опрос: Россию и Путина в мире не очень боятся, но не доверяют
В мире в целом неблагоприятно относятся к России и внешней политике ее президента Владимира Путина, но лишь немногие видят в этом большую угрозу. К такому выводу пришли эксперты расположенного в Вашингтоне неправительственного исследовательского центра Pew Research Center, одного из немногих в мире, проводящего глобальные соцопросы.

На Балтике начинаются международные военные учения Open Spirit-2017 (2)

Kariniai laivai Baltijos jūroje
В территориальных водах Латвии с сегодняшнего дня до 31 августа будут проходить ежегодные международные военные учения "Open Spirit". Задача учений — поиск и уничтожение в море мин времен Первой и Второй мировой войн, сообщает Министерство обороны.

Посол Латвии в НАТО: успехи стран Балтии раздражают Россию (145)

Посол Латвии в НАТО: успехи стран Балтии раздражают Россию
Успехи стран Балтии раздражают Россию, однако настороженность между соседями никому не нужна. При этом присутствие войск НАТО не только позитивно влияет на безопасность в регионе, но и экономически выгодно для Латвии.
Facebook друзья