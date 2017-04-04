Трамп выразил Путину соболезнования в связи со взрывом в метро

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bbcrussian.com
вторник, 4 апреля 2017 г. 07:45
Президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину и выразил соболезнования в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
D. Trumpo kalba JAV Kongrese
© Reuters / Scanpix

"Президенты отметили, что терроризм - это зло, с которым нужно бороться сообща", - добавил Песков.

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер также выразил соболезнования с связи с нападением.

"Наши молитвы с семьями погибших этим утром в России, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и надеемся, что виновные будут привлечены к ответственности", - написал Шумер в "Твиттере".

Ранее госдепартамент США выпустил заявление, в котором осудил взрыв в метро Санкт-Петербурга и выразил соболезнования семьям погибших.

По последним данным, в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли 11 человек, еще 45 пострадавших находятся в больнице.

Взрыв прогремел около 14:40 в понедельник в вагоне поезда в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" .

Как сообщила глава минздрава Вероника Скворцова, четверо пострадавших при взрыве находятся в крайне тяжелом состоянии.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко выпустил видеообращение, в котором заверил горожан, что виновные в организации взрыва в метро понесут заслуженное наказание.

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