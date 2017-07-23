Трамп ввел в боевой состав флота новейший авианосец

В Норфолке в состав ВМС США был введен новейший авианосец ценой почти в 13 миллиардов долларов. Дональд Трамп в своей речи превознес "американскую сталь, американскую мощь и американские руки".

Президент США Дональд Трамп в субботу, 22 июля, принял участие в церемонии ввода в боевой состав новейшего авианосца "Джеральд Форд", названного в честь 38-го президента США.

Церемония прошла на крупнейшей в мире военно-морской базе Норфолк, штат Виргиния, являющейся главной базой Атлантического флота ВМС США.

"Американская сталь и американские руки сотворили это стотысячетонное послание миру: американская мощь превыше всего, и с каждым днем пребывания у власти моего правительства мы будем становиться лучше и сильнее", - заявил Трамп.

Между тем сам Трамп ранее критиковал строительство авианосца за увеличение бюджета и многочисленные недоделки. Самый современный авианосец в мире, как его называют в прессе, обошелся США почти в 13 миллиардов долларов. Второй авианосец этого типа, под названием "Джон Кеннеди", уже строится.