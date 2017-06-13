Трамп вновь проиграл в суде дело об антимиграционном указе

bbcrussian.com
вторник, 13 июня 2017 г. 13:57
Апелляционный суд в США оставил в силе решение суда низшей инстанции, блокирующее второй, смягченный указ президента Дональда Трампа о временном запрете на въезд в страну гражданам шести ближневосточных и североафриканских государств.
© AFP / Scanpix

Указ, изданный 6 марта, касался граждан Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена - стран с преимущественно мусульманским населением, которые в Белом доме рассматривают как рассадники терроризма. По сравнению с первой версией указа, изданной 27 января, из этого списка был исключен Ирак.

Действие обоих указов вскорости было приостановлено на неопределенный срок судами более низких инстанций. Суды усмотрели в указах Трампа нарушение конституции США, выражавшее, в частности, в том, что запрет в наибольшей степени затрагивал именно мусульман, тогда как конституция запрещает федеральному правительству отдавать предпочтение какой-либо религии в ущерб другим.

Правительство США требовало в срочном порядке отменить эти судебные решения.

Второй антимиграционный указ был заморожен, не успев начать действовать, федеральным судьей в штате Гавайи, которого назначил предыдущий президент Барак Обама. Апелляционная жалоба от администрации Трампа после этого поступила в Девятый окружной апелляционный суд в Сан-Франциско.

В своем постановлении коллегия из трех судей, все из которых были назначены на свои должности президентом Биллом Клинтоном, написали: "Вопросы иммиграции, даже для президента, не должны становиться театром одного актера".

В решении суда говорится, что президент Трамп не смог обосновать, что въезд в страну граждан упомянутых в указе стран, а также беженцев, идет во вред интересам США.

Правительство настаивало, что временный запрет иммиграции из указанных стран необходим на период выработки мер по предотвращению терактов на территории США.

В мае федеральный апелляционный суд в Вирджинии рассматривал апелляцию на решение о приостановке действия первого, январского указа. Суд отклонил апелляцию большинством голосов, но это большинство составили исключительно судьи, назначенные президентами-демократами. Назначенцы республиканских президентов были склонны считать указ законным.

Администрация намерена далее отстаивать законность своих указов в Верховном суде, где в настоящее время четверо судей считаются консервативными и потому более благосклонными к доводам представителей Трампа, еще четверо - либеральными, а девятый колеблется между этими двумя лагерями.

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Трамп вновь проиграл в суде дело об антимиграционном указе

Трамп вновь проиграл в суде дело об антимиграционном указе
Апелляционный суд в США оставил в силе решение суда низшей инстанции, блокирующее второй, смягченный указ президента Дональда Трампа о временном запрете на въезд в страну гражданам шести ближневосточных и североафриканских государств.

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