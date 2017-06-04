Трамп верит в изменение климата: посол в ООН

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bbcrussian.com
воскресенье, 4 июня 2017 г. 09:01
Президент Дональд Трамп верит, что климат меняется, и что это частично связано с загрязнением окружающей среды человеком, заявила представитель США в ООН Никки Хейли в субботнем интервью телеканалу CNN.
JAV ambasadorė Jungtinėse Tautose Nikki Haley
© AP/Scanpix

Президент Дональд Трамп верит, что климат меняется, и что это частично связано с загрязнением окружающей среды человеком, заявила представитель США в ООН Никки Хейли в субботнем интервью телеканалу CNN.

Президент сознает ответственность Соединенных Штатов и имеет план действий, добавила она.

1 июня Дональд Трамп объявил о выходе Америки из Парижского соглашения по климату. Таким образом, число стран, не охваченных им, увеличилось до трех (США, Сирия и Никарагуа).

Во время предвыборной кампании Трамп отмечал, что считает глобальное потепление мифом. Но в своем заявлении в четверг он не говорил, верит ли в опасность климатических изменений и их рукотворную природу, или нет, а назвал в качестве причины интересы американской экономики.

"Мир аплодировал, когда мы присоединились к соглашению, и знаете почему? Потому что оно ставит нашу страну в невыгодное положение", - заявил ранее директор федерального агентства по защите окружающей среды Скотт Прюитт.

Трамп также высказывал мнение, что Парижские соглашения предъявляют несправедливо высокие требования к Америке по сравнению с другими крупными эмитентами парниковых газов, прежде всего Китаю и Индии.

Никки Хейли настаивала на том, что США продолжат борьбу за окружающую среду, но так, как сами считают возможным и необходимым.

"То, что мы вышли из этого клуба, не означает, что экология нас больше не волнует, - заявила она CNN. - Президент со всей решительностью стремится к тому, чтобы у нас были чистый воздух и чистая вода, и чтобы Америка оставалась моральным компасом для всего мира в экологических вопросах".

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Президент Дональд Трамп верит, что климат меняется, и что это частично связано с загрязнением окружающей среды человеком, заявила представитель США в ООН Никки Хейли в субботнем интервью телеканалу CNN.
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