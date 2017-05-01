Трамп в тайне от госдепа пригласил в Вашингтон Дутерте

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NEWSru.com
понедельник, 1 мая 2017 г. 08:36
Президент США Дональд Трамп решил пригласить своего филиппинского коллегу Родриго Дутерте в Вашингтон, не предупредив об этом Госдепартамент и Совет национальной безопасности (СНБ) при Белом доме, сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times. Как отмечает издание, СНБ и внешнеполитическое ведомство намерены выразить свое категорическое несогласие с такими действиями главы государства.
Rodrigo Duterte
© AFP/Scanpix

Источники в администрации Трампа рассказали, что приглашение Дутерте в США всех застало врасплох, поскольку это неизбежно повлечет волну критики со стороны правозащитных организаций, которые обвиняют президента Филиппин во внесудебных расправах.

"Трамп по сути оправдал кровавую войну Дутерте с распространением наркотиков и теперь будет нести моральную ответственность за все новые расправы. Трампу должно быть стыдно, хотя его личные качества говорят о невозможности такого чувства", - заявил представитель организации Human Rights Watch Джон Сифтон.

В субботу президенты уже пообщались по телефону, обсудив проблемы региональной безопасности, включая КНДР. В Белом доме заявили, что это был "очень дружный разговор", после которого Трамп пригласил своего собеседника в Вашингтон, чтобы "обсудить важность американо-филиппинского альянса".

Отметим, ранее Родриго Дутерте занимал пост мэра Давао. Летом прошлого года его избрали президентом страны. Придя к власти, Дутерте объявил о начале силовой кампании по борьбе с распространением наркотиков, в ходе которой погибли уже более восьми тысяч человек.

Действия Дутерте поддерживаются внутри страны, но вызывают резкую критику на Западе. Впрочем, в последнее время рейтинги президента Филиппин внутри страны начали снижаться. Согласно данным последнего опроса, проведенного в марте 2017 года, положительную оценку работе Дутерте дали 78% респондентов - на 5% меньше, чем было в декабре 2016 года.

Осенью прошлого года Дутерте поссорился с уходящей администрацией США, поскольку бывший президент Барак Обама утверждал, что Манила нарушает права человека, практикуя внесудебные расправы над лицами, заподозренными в торговле наркотиками. Дутерте в ответ угрожал разорвать военные связи с Вашингтоном.

NEWSru.com
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