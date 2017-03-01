Трамп в конгрессе: 1 трлн долларов для экономики и поддержка НАТО

Президент США Дональд Трамп в своем первом выступлении перед конгрессом "О положении страны" (State of the Union Address) заявил о намерении направить триллион долларов на инфраструктурные проекты в США и изменить систему приема мигрантов.

В своем обращении к конгрессу он сказал, что США будут и дальше решительно поддерживать НАТО. В начале своего выступления Трамп сказал, что американский народ един в своей решимости бороться с ненавистью и злом.

"Недавние нападения на еврейские центры, случаи вандализма на еврейских кладбищах и стрельба в Канзас-Сити на прошлой неделе напоминают нам, что мы можем быть страной, разделенной по вопросам политики, но мы остаемся едиными в отрицании ненависти и зла во всех их формах", - начал свою речь президент США.

"Наши союзники увидят, что Америка вновь готова вести за собой другие страны", - заявил Дональд Трамп. По его словам, с этого момента начинается новая глава в истории США.

В своей речи президент США повторил большинство своих главных тезисов, с которыми он выступал во время избирательной кампании.

Важнейшими задачами своей администрации Трамп считает обеспечение безопасности страны, борьбу с преступностью и создание новых рабочих мест.

Трамп в очередной раз заявил о строительстве стены на южной границе США, однако не упомянул о том, что за строительство стены должна будет заплатить Мексика, как он неоднократно говорил ранее.

По мнению президента, США должны изменить структуру иммиграции, ограничивая въезд неквалифицированной рабочей силы и привлекая высококвалифицированных специалистов.

При этом Дональд Трамп предложил взять за образец миграционную политику Австралии привлечения тех работников, в которых нуждается экономика.

По мнению Трампа, такая система "сэкономит нам бесчисленные доллары, поднимет зарплаты рабочих, поможет бедным семьям, включая семьи иммигрантов, подняться до среднего класса, сделать это быстро и стать по-настоящему очень счастливыми".

Президент намерен просить конгресс о поддержке его плана по инвестированию триллиона долларов в инфраструктурные проекты.

"США потратили почти шесть триллионов долларов на Ближнем Востоке, а в это время инфраструктура у нас дома разрушается. За шесть триллионов мы могли бы дважды перестроить всю нашу страну, а может, и трижды. Чтобы начать общенациональную перестройку, я попрошу конгресс одобрить законопроекты по инвестированию одного триллиона долларов в инфраструктуру Соединенных Штатов. Финансироваться эти проекты будут и общественным, и частным капиталом, создавая таким образом миллионы новых рабочих мест", - пообещал Трамп.

"Этот план сводится к двум главным принципам: покупай американское и нанимай американцев", - сказал президент.

Дональд Трамп заявил, что США и дальше будут полностью поддерживать НАТО - союз, "родившийся в двух мировых войнах и победивший фашизм и коммунизм".

"Мы должны быть активными участниками мировой политики, и мы поддерживаем НАТО. Но наши партнёры должны выполнять свои финансовые обязательства. И я хочу сказать, что деньги пошли", - сообщил Трамп конгрессменам.

Трамп обещал снизить налоги для среднего класса, создать миллионы новых рабочих мест и отказаться от Obamacare, системы общего медицинского страхования, инициированной предыдущей администрацией.

Трамп считает, что реформа Обамы потерпела крах, и собирается предложить новую реформу.

"Реформа предоставит гражданам более широкий выбор, сократит издержки и улучшит качество медицинских услуг. Необходимо снизить цену на медицинскую страховку. И мы собираемся это сделать", - сказал президент США.

По сложившейся традиции, новоизбранный президент страны в конце февраля оглашает свое послание конгрессу "О положении страны" (State of the Union Address), которое обычно посвящено основным направлениям будущей политики нового главы страны.