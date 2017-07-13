Трамп в гостях у Макрона: станет ли дружба США и Франции снова великой?

В этом году исполнилось 100 лет со дня вступления США в Первую мировую войну в Европе, и в ежегодном параде в День Бастилии вместе с французами примут участие американские военные.

И какой же президент не любит парады? Особенно если это парад по случаю чего-нибудь революционного.

Макрону же, два месяца назад устроившему революцию во французском истеблишменте, казалось бы, сам бог велел пригласить на парад в годовщину Французской революции другого революционера с противоположного берега Атлантики.

Тем более что в этом году парад должен напомнить о времени, когда французские и американские солдаты сражались плечом к плечу, что будет весьма кстати в нынешней атмосфере личных и политических склок между двумя странами.

Нынче с братством и солидарностью всё непросто.

Мало кому из лидеров союзных стран удавалось в истории продемонстрировать столько разногласий, сколько сумели втиснуть в очень короткий период времени Трамп и Макрон.

В мае, перед неформальным саммитом НАТО, Эммануэль Макрон перед камерами упредил Трампа с его фирменным рукопожатием "с оттягом" и так стиснул руку американского президента, что у того побелели костяшки - и не отпускал несколько секунд.

Позже, на том же саммите - устроенным фактически ради знакомства с Трампом - Макрон, как показалось многим, поиздевался над американцем, уклонившись от раскрытых объятий Трампа и заставив того ждать, пока он не поздоровается с остальными лидерами.

Затем Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Макрон тут же ответил видеообращением на английском, в котором пригласил американских ученых, работающих в этой сфере, во Францию и передразнил известный лозунг Трампа, призвав всех "сделать нашу планету снова великой".

Возможно, иначе отношения Макрона и Трампа складываться и не могли.

Оба они стараются не связывать себя условностями старого политического истеблишмента, оба хотят выглядеть сильными лидерами, и к тому же между ними есть и реальные политические разногласия.

Дональд Трамп открыто поддерживал соперницу Макрона на выборах, Марин Ле Пен. Кроме того, над этим визитом нависает мрачная туча скандалов, связанных с предполагаемыми попытками России повлиять на ход выборов и в США, и во Франции.

Временами кажется, что Макрону и Трампу даже нравится эта "игра в войну" на публику.

"Хватит ребячества"

"Пора заканчивать эти ребяческие соревнования, кто крепче пожмет другому руку, - написала в июне в редакционной статье газета Le Monde. - Может, он (Макрон) и отобрал у Трампа монополию на непредсказуемость, но он хочет стать голосом Европы в мире, а для этого надо пойти дальше игры в имиджевые жесты и символы".

У Эммануэля Макрона неплохо получается льстить мировым лидерам, и в самое последнее время он очень постарался, чтобы добиться расположения Дональда Трампа.

На саммите "двадцатки" 7 июля, перед вечерним концертом, Трамп и Макрон сели рядом и о чем-то долго и приветливо беседовали.

Молодой и неопытный президент Франции очень хочет увеличить вес своей страны на мировой арене, а также укрепить свои позиции дома.

Генеральный секретарь Социалистической партии Франции Жан-Кристоф Камбаделис сказал журналистам, что Макрон "ищет компании мировых лидеров", потому что ему нужно "легитимизировать свою победу" - в первом туре президентских выборов, напомнил Камбаделис, Макрон набрал меньше четверти голосов избирателей.

Макрон уже принимал в Версале президента России Владимира Путина - теперь помпезные и старомодные церемонии ждут Трампа.

Цели Трампа

Для Трампа же этот визит - возможность показать, как он ценит трансатлантические связи и какое значение, при всех разногласиях, придает сотрудничеству с Францией в разрешении конфликта в Сирии, в борьбе с терроризмом и совместной работе в рамках НАТО.

В пятницу, одновременно с Днем Бастилии, Франция отметит трагическую дату - первую годовщину со дня теракта в Ницце.

Год назад уроженец Туниса протаранил на грузовике толпу, собравшуюся на Английской набережной Ниццы посмотреть фейерверк в честь Дня Бастилии. Погибли 86 человек.

Эммануэль Макрон во второй половине дня в пятницу прилетит в Ниццу, чтобы принять участие в траурной церемонии. В городе предприняты усиленные меры безопасности.

В Париже тоже введены строгие меры безопасности, тем более что в город прилетает президент США.

Этот визит должен подчеркнуть разные аспекты франко-американских отношений: и прошлые совместные победы, и будущие альянсы, и нынешние общие цели.