Трамп уволил своего главного стратега Бэннона

Бэннон попал в опалу пару недель назад, а после слов Трампа выступил в лево-либеральном журнале American Prospect с интервью, в котором назвал белых расистов клоунами и посоветовал своему боссу умерить воинственность в адрес Северной Кореи, а вместо этого перейти в наступление в "экономической войне" с Китаем.

"Глава аппарата Джон Келли и Стив Бэннон пришли к совместному решению о том, что сегодня у Стива последний рабочий день", — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Хакаби Сандерс.

Знаковая фигура

Бэннон, известный ультраправыми и националистическими взглядами, считался лидером ястребов в Белом доме и был ключевым идеологом президентской кампании Трампа на ее финальном этапе — с августа 2016 года.

Бэннон был правой рукой Трампа в первые месяцы президентства. Недруги добивались его отставки, подозревая стратега в сливах подробностей о хаосе и подковерной борьбе в Белом доме.

New York Times со ссылкой на близкого к Бэннону человека написала, что он подал прошение об отставке еще 7 августа и хотел уйти с понедельника, но карты спутали трагические события в Шарлоттсвилле, где в столкновениях с белыми расистами пострадали несколько человек и одна девушка погибла.

Американская пресса предполагала, что Трамп не спешит избавляться от Бэннона, поскольку неохотно принимает стороны в конфликтах между людьми из ближайшего окружения и поскольку фигура Бэннона — знаковая для субкультуры "альтернативных правых", мобилизованных его сайтом Breitbart News на поддержку Трампа.

Чистка

Репутация Бэннона однажды уже стоила ему кресла: после инаугурации Трамп ввел его в состав Совета национальной безопасности, но под влиянием прессы и окружения передумал.

Уход Бэннона стал вторым крупным кадровым решением генерала Келли на посту главы аппарата Белого дома. Сразу после назначения он избавился от директора по коммуникациям Энтони Скарамуччи, проработавшего всего 10 дней.

Чуть раньше ушел глава пресс-службы Шон Спайсер, также вызывавший заметное раздражение у либеральной публики и "мэйнстримных" СМИ. Бэннон в первые дни новой администрации защищал Спайсера от недовольных и назвал либеральные СМИ главной политической силой, противостоящей Трампу.

Вместе с тем, сам президент Трамп редко отказывает себе в возможности открыто нападать на прессу.

Бэннону не привыкать к переменам: за свои 63 года он успел послужить во флоте, работал инвестиционным банкиром в банке Goldman Sachs и был голливудским продюсером.

Также Бэннон довольно давно высказывался за, по меньшей мере, диалог с российским президентом Владимиром Путиным. В 2014 году в одной из своих речей Бэннон назвал режим Путина клептократией, но при этом заметил: "мы, иудеохристианский Запад, должны присмотреться к тому, что он говорит по вопросам традиционализма".

"Путин очень, очень умный. Я вижу это в Соединенных Штатах, где он очень сильно подыгрывает социальным консерваторам своим месседжем о защите традиционных ценностей", — сказал тогда Бэннон.

В недавнем интервью политтехнолог сказал, что собирается создать широкую внешнюю коалицию ястребов — как правых, так и левых — чтобы добиться коррекции внешнеторгового и внешнеполитического курса США в сторону "экономического национализма".