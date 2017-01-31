Трамп уволил и.о. генпрокурора за критику его миграционного указа

 (6)
NEWSru.com
вторник, 31 января 2017 г. 09:50
Действующий генеральный прокурор США Салли Йейтс, назначенная на должность при предыдущей администрации Барака Обамы, была уволена новым президентом страны Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters. Руководить Минюстом будет окружной прокурор Восточного округа штата Вирджиния Дана Боенте.
Sally Yates
© AFP/Scanpix

Ранее Салли Йейтс проинструктировала сотрудников Министерства юстиции не защищать указ Трампа об ужесточении иммиграционной политики.

В Белом доме пояснили, что Йейтс предала Министерство юстиции, отказываясь обеспечить соблюдение правового порядка, направленного на защиту граждан США.

Йейтс должна была исполнять свои обязанности до момента назначения нового руководителя, однако в понедельник, 30 января, заявила, что отказывается поддерживать указ Трампа об ограничении иммиграции.

По данным местных СМИ, Йейтс в своем обращении к юристам ведомства подчеркнула, что сомневается в законности подписанного Трампом документа.

Ранее сообщалось, что Йейтс на посту генпрокурора сменит выдвинутый Трампом сенатор Джефф Сешнс. Несмотря на то, что Сешнс должен стать членом команды нового главы государства, его мнение относительно миграционного закона полностью противоположно мнению Трампа.

Трамп на минувшей неделе подписал несколько указов, ужесточающих иммиграционную политику. Он, в частности, поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить размещение в США беженцев.

Президент также сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году, который начался в октябре 2016-го, американская сторона примет не более 50 тысяч человек. Кроме того, Трамп ограничил въезд в США для граждан ряда мусульманских стран: Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Решение Трампа встретило бурю негодования как внутри США, так и в мировом сообществе. По всему миру прокатилась волна акций протеста против новой иммиграционной политики Вашингтона. С критикой Трампа также выступили гендиректор Ford Motor Марк Филдс, основатель SpaceX Элон Маск, гендиректор Apple Тим Кук и глава Google Сундар Пичаи.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Bloomberg: перспектива отмены санкций пугает Москву ростом рубля

Bloomberg: перспектива отмены санкций пугает Москву ростом рубля
Если США снимут с России санкции, то рубль укрепится на 5-10%, показал опрос экономистов, проведенный агентством Блумберг.

Сотрудничество Леха Валенсы со спецслужбами назвали доказанным (3)

Сотрудничество Леха Валенсы со спецслужбами назвали доказанным
Польский институт национальной памяти заявил, что сумел доказать факт сотрудничества бывшего президента страны Леха Валенсы со спецслужбами.

Бои под Донецком: есть жертвы с обеих сторон, население эвакуируют (51)

Бои под Донецком: есть жертвы с обеих сторон, население эвакуируют
В последние двое суток на востоке Украины, возле Авдеевки (пригород Донецка) велись ожесточенные бои. Есть жертвы среди военных, город оказался без воды, электричества и теплоснабжения. Обе стороны обвиняют друг друга в начале обстрела.

США созвали экстренное заседание Совбеза ООН из-за иранских ракет (7)

UN Security Council
Совбез ООН соберется на экстренное заседание после иранских ракетных запусков. Консультации были инициированы США после призывов Израиля к действиям.

Марин Ле Пен уличили в нецелевом расходовании средств Европарламента (11)

Марин Ле Пен уличили в нецелевом расходовании средств Европарламента
Глава французского ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен до 31 января должна вернуть Европейскому парламенту 298 тысяч евро, незаконно истраченных из средств этого законодательного органа. Информацию, распространенную в понедельник, 30 января, французскими СМИ, подтвердили источники в Европарламенте.
Facebook друзья
Rambler's Top100