Трамп утвердил масштабные санкции против России

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NEWSru.com
среда, 2 августа 2017 г. 17:51
Президент США Дональд Трамп подписал документ о введении новых санкций против России, которые называют самыми масштабными со времен начала санкционной политики США в 2014 году. О подписании сообщили со ссылками на свои источники, в частности Reuters и Bloomberg.
© AP / Scanpix

Законопроект, предусматривающий введение новых санкций против России, а также Ирана и КНДР в ночь на 26 июля был одобрен подавляющим большинством голосов в палате представителей конгресса США, а затем сенатом.

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс говорила, что Трамп поддерживает ограничительные меры.

Законопроект под названием "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций" предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а подсанкционных компаний нефтегазового сектора - до 30 дней.

Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лица, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион долларов единовременно либо же собираются предоставить проектам услуги, технологии или информационную поддержку.

Отдельно в документе подчеркивается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток - 2" из-за "вредного воздействия на энергетическую безопасность Евросоюза, газовое развитие рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетические реформы на Украине".

В законопроекте отмечается, что санкции не должны затрагивать сотрудничество США и России в космической сфере.

Кроме того, согласно проекту закона, отмена санкций отныне потребует новой процедуры. Президент Трамп, если ему захочется отменить санкции в отношении какого-либо человека или компании, должен будет просить разрешения конгресса, убедительно обосновав свою просьбу.

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