Трамп: у России на меня не может быть никакого компромата

Избранный президента США Дональд Трамп на первой после избрания двухчасовой пресс-конференции, организованной на следующий день после того, как Барак Обама произнес свою прощальную речь, заявил, что у России не может быть никакого компромата на него, поскольку у него нет в РФ никаких "дел" и никаких "долгов".

Также Трамп заявил, что если он нравится президенту Владимиру Путину, то "это скорее достижение, нежели обуза", передает CNN.

Пресс-конференция Трампа, который пришел на встречу с представителями СМИ в сопровождении дочери Иванки и зятя Джареда Кушнера, началась с заявлений относительно появившейся информации о компромате на избранного президента США.

Представитель Трампа в начале пресс-конференции назвал информацию в СМИ не соответствующей действительности. Избранный президент США, инаугурация которого пройдет в Вашингтоне 20 января, в свою очередь, поблагодарил те СМИ, которые не обратили внимания на эту "утку" и не стали ее распространять.

Ранее Трамп назвал компромат "фейком"

До пресс-конференции Трамп в серии сообщений в Twitter писал, что Россия никогда не пыталась управлять им и раскритиковал спецслужбы за утечку в СМИ компрометирующих его фейковых материалов.

"Россия никогда не пыталась управлять мною. Я никак не связан с Россией - у меня с ней нет никаких дел, никаких кредитов, ничего", - заверил он в одном из постов.

"Спецслужбы не должны были позволить этой фейковой новости "просочиться" к публике. Еще один выстрел в меня. Мы живем в нацистской Германии?" - возмутился Трамп.

В ходе пресс-конференции Трамп пояснил свой твит о нацистской Германии. По его словам, СМИ опубликовали совершенно не соответствующее действительности утверждение, как в Германии при Гитлере.

Трамп отказался отвечать на вопрос CNN из-за публикации фейкового компромата о проститутках. Журналистка настаивала, что он должен выслушать ее, "Я не буду отвечать на ваш вопрос".

Избранный президент США имел в виду секретный доклад о сексуальном компромате, якобы собранном на него в Москве. Как отмечает сайт The Gateway Pundit, фейковый документ процитировали в том числе издания Buzzfeed, Cosmopolitan и CNN, правда, отметив содержавшиеся в нем ошибки и неточности.

Истоки доклада разведки о развлечениях Трампа с московскими проститутками обнаружились на имиджборде 4Chan

В документах, представляющих собой ряд докладов об отношениях Трампа с Москвой, говорится, что Россия имеет материалы сексуального характера, позволяющие шантажировать избранного американского президента.

Согласно отчету, российская разведка располагает видеозаписью того, как Дональд Трамп развлекался с проститутками в московской пятизвездочной гостинице "Ритц-Карлтон" класса "люкс" - в том номере, где ранее останавливался Барак Обама с супругой, причем проститутки мочились друг на друга.

Из отчета бывшего сотрудника британской разведки, работавшего в России в 1990-х годах, а ныне возглавляющего частную консультацию, следовало, что Трамп настолько ненавидит Обаму, что нанял двух российских проституток, чтобы залить мочой ту кровать, на которой спал действующий американский президент.

На 4Chan уверены, что на самом деле документ был создан пользователем этого ресурса и послан политконсультанту Рику Уилсону, известному противнику Трампа, а тот, подумав, что доклад реальный, отдал его в ЦРУ. Из сохраненных логов следует, что автор выдумки еще 1 ноября 2016 года удивлялся ее успехам: "Короче, они взяли то, что я рассказал Рику Уилсону, и добавили туда российского шпиона. Они все еще верят в это. Ребята, они совсем отчаялись найти сколько-нибудь правдоподобный скандал вокруг Трампа".

Отметим, что издание BuzzFeed, которое опубликовало документы, сообщило, что они "не проверены и потенциально не могут быть проверены".

Представитель Трампа Райнс Прибус в интервью NBC назвал эти материалы "полной чушью". Сам Трамп отреагировал на сообщения в Twitter: "Фейковые новости - тотальная политическая охота на ведьм".

Затем он разместил ссылку на статью LifeZette, где публикация BuzzFeed называется нарушением журналистской этики.

Материалы о проститутках передал директору ФБР сенатор Маккейн

Еще одним серьезным изданием, написавшим о фальшивке, была The Guardian, тоже отгородившаяся от них оговоркой: "The Guardian не удалось подтвердить достоверность содержания документов, а команда Трампа последовательно отрицает какие-либо скрытые контакты с российским правительством" (перевод сайта InoPressa).

Из статьи The Guardian видно, как распространялся фейк. По данным газеты, документы о компрометирующих Трампа "материалах личного характера" в декабре 2016 года сенатор Джон Маккейн передал директору ФБР Джеймсу Коми.

"Один чиновник администрации США, который дал интервью The Guardian, сказал, что источник, написавший доклад, - человек неизменно надежный, дотошный и хорошо информированный, у него репутация человека с широкой сетью знакомых в России. Некоторые доклады (датированные разными числами - от 20 июня до 20 октября прошлого года) также оказались пророческими: в них прогнозировались события, которые произошли после отправления докладов", - пишет издание.

"The Guardian может подтвердить, что к декабрю документы добрались до руководства ФБР. Сенатор Маккейн, проинформированный о существовании этих документов по своему каналу - посредником из некой западной союзной страны, отправил за границу посредника для встречи с источником, а затем решил вручить материал [директору ФБР Джеймсу] Коми 9 декабря, при встрече с глазу на глаз", - пишет газета, ссылаясь на неназванный источник, информированный о встрече. Документы также находятся в руках чиновников Белого дома.

"Насколько можно понять, Маккейн не давал оценок достоверности документов, но реноме источника произвело на него впечатление, и сенатор решил, что обязан передать документы в ФБР", - говорится в статье.

"Один из коллег сообщил, что Маккейну не хотелось в это втягиваться, так как он опасался, что его призывы отклонят, сочтя их выражением личной обиды на Трампа. Вместо этого он требовал создать специальный сенатский комитет для проверки связей сотрудников избирательного штаба с Москвой, но руководство Республиканской партии заблокировало его предложение", - говорится в статье.

Газета упоминает о содержании докладов, переданных Коми. "Российская разведка, как утверждается, собрала компрометирующие материалы, когда Трамп был в Москве в ноябре 2013 года - проводил там конкурс "Мисс Вселенная", - пишет автор.

The Guardian стало известно, что летом ФБР просило Fisa - суд, который ведает слежкой за иностранной разведкой, - выдать ордер на наблюдение за четырьмя членами команды Трампа, заподозренными в нерегулярных контактах с российскими официальными лицами. "Суд отклонил запрос и попросил следователей контрразведки ФБР сузить охват. Есть сообщение, что в октябре ФБР наконец-то получило ордер, но эти сведения не подтверждены, неясно также, повлек ли ордер за собой полноценное расследование", - говорится в статье.

Сегодня информацию о сборе компромата на Трампа опровергли в Кремле, назвав это абсолютной чушью и "бульварным чтивом".