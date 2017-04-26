Трамп требует от Госдепа более жесткой позиции по Ирану

Издание ссылается на источники в администрации главы государства. Согласно их данным, на прошлой неделе Тиллерсон фактически по указке Трампа обвинил власти Ирана в спoнсировании терроризма и подверг критике соглашение о мирном характере ядерной программы Исламской Республики.

По данным газеты, этому предшествовало послание Госдепартамента конгрессу, проект которого был также отредактирован лично президентом США. Трамп счел, что первоначальный вариант слишком мягок, так как обходил молчанием подрывную, по мнению Вашингтона, деятельность Тегерана на Ближнем Востоке и поддержку им организаций, причисляемых американской администрацией к категории террористических. Окончательный вариант был направлен в конгресс 18 апреля. Там акцентировалось внимание на угрожающей политике Ирана в регионе, а целесообразность исполнения соглашения со стороны США подвергалась сомнению.

На следующий день, 19 апреля, госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Иран в спонсировании терроризма и подверг резкой критике соглашение о мирном характере ядерной программы Ирана. Выступление Тиллерсона не было плановым, внешнеполитическое ведомство объявило о нем менее чем за один час до начала, отмечает ТАСС. Тиллерсон указал, что соглашение убрало лишь одну угрозу со стороны Ирана, а сейчас "очевидно, что они многочисленны".

Журнал Foreign Policy ранее сообщал, что администрация США рассматривает возможность усиления введенных против Ирана санкций с целью заставить его полностью выполнять обязательства по мирному характеру ядерной программы.

Совместный всеобъемлющий план действий был принят 14 июля 2015 года в Вене после многолетних переговоров с участием шестерки посредников, включая Россию. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.