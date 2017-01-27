Трамп созвонится с Меркель, Олландом и Путиным в один день

Президент США намерен поговорить с канцлером ФРГ, президентами Франции и России 28 января. Источники в Берлине и Кремле также подтвердили готовность Меркель и Путина провести телефонную беседу с Трампом.
Президент США Дональд Трамп намерен созвониться с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и президентом РФ Владимиром Путиным и провести телефонную беседу с тремя собеседниками в один день - 28 января.
Об этом сообщил спикер Белого дома Шон Спайсер в пятницу, 27 января, на своей странице в Twitter.
Ранее источник в Берлине подтвердил, что Ангела Меркель планирует поговорить с Трампом по телефону.
О запланированном на 28 января телефонном разговоре между президентами РФ и США сообщил и пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.