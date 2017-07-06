Трамп сообщил в Польше о дестабилизирующем поведении России в Восточной Европе

По словам Трампа, США совместно с Польшей отвечают на дестабилизирующее поведение России. "Мы работаем с Польшей и отвечаем на российские действия и дестабилизирующее поведение России", - цитирует "Интерфакс" слова президента США на пресс-конференции в Варшаве.

Как отметил Трамп, "альянс между Польшей и НАТО носит критический характер для сдерживания конфликтов и для того, чтобы война никогда не разорила вас, и чтобы мир стал более безопасным местом". "Америка привержена миру и безопасности в Центральной и Восточной Европе", - подчеркнул президент США.

Между тем в Кремле выразили несогласие с оценкой президента США Дональда Трампа о дестабилизирующей роли России в Восточной Европе. "Мы не согласны с таким подходом", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дуда в преддверии встречи с президентом США выразил желание, чтобы американские войска находились на территории его страны на постоянной основе. Также польский лидер отмечал, что намерен обсудить с американским коллегой вопрос о поставках сжиженного природного газа из Соединенных Штатов в Польшу, что снизило бы энергетическую зависимость республики от РФ.

Также Трамп сказал на пресс-конференции в Варшаве, что, по его мнению, Россия вмешивалась в американские выборы в ноябре 2016 года, но это могли делать и другие страны. "Я думаю, это была Россия, но это могли быть и другие страны, в это могло быть вовлечено большое количество людей", - предположил президент США. При этом Трамп отметил, что его предшественник Барак Обама знал о попытках России повлиять на выборы, однако не предпринял никаких шагов в связи с этим.

В преддверии саммита G20 в Гамбурге журналисты гадают, станет ли Трамп затрагивать острую тему предполагаемого вмешательства РФ в выборы во время первой встречи с Путиным. Ранее звучали предположения, что президент США может упомянуть о ней вскользь.

Комментируя еще одну ключевую глобальную тему - ситуацию в Сирии - Трамп сообщил, что США не потерпят применения химического оружия на территории арабской республики. "Мы подтверждаем, что никакой народ, который ценит человеческие жизни, не должен мириться с использованием химического оружия, и мы также не будем мириться с этим", - сказал американский президент. В то же время Трамп вновь подчеркнул, что сирийский кризис "нуждается в политическом решении".

Ранее в Госдепе сообщили, что готовы поддержать создание бесполетных зон в Сирии при согласии на это России. При этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон подчеркнул особую обязанность и ответственность России в решении сирийского кризиса. В частности, дипломат заявил о том, что Россия обязана предотвратить дальнейшее использование химоружия войсками президента Башара Асада.

В ходе завершившегося в Астане очередного раунда переговоров об урегулировании сирийского кризиса сторонам (России, Ирану, Турции) не удалось договориться о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Следующая встреча группы запланирована на начало августа.