Трамп собрался доказать факты массовых подтасовок на выборах

 (15)
bbcrussian.com
среда, 25 января 2017 г. 16:35
Президент США Дональд Трамп пообещал масштабное расследование предполагаемых им махинаций на прошедших выборах главы государства, после заявления о миллионах "незаконных бюллетеней".
© AFP/Scanpix

По словам Трампа, речь идет в том числе и о тех, кто зарегистрировался для участия в голосовании сразу в двух штатах. Как заверил президент, расследование также коснется тех, кого уже давно нет в живых, однако они тоже были зарегистрированы для участия в голосовании.

По утверждению Дональда Трампа, около пяти миллионов недействительных бюллетеней было подано за Хиллари Клинтон, однако президент не предоставил доказательства своим словам.

В понедельник вечером Дональд Трамп заявил, что от трех до пяти миллионов не имеющих документов иммигрантов незаконно участвовали в выборах. Республиканцы выступили с предостережением в адрес Трампа и призвали его отказаться от подобных заявлений.

Фактчекеры отвергли предположения о том, что в ходе выборов могли быть осуществлены масштабные махинации. Представители Республиканской партии на выборах в ключевых штатах также заявили, что у них нет подтверждения фактов подтасовки результатов голосования.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер пояснил, что убежденность Трампа в существовании масштабных нарушений в ходе голосования основывается на данных, которые были предоставлены президенту гражданами США.

Сам Трамп уверен, что расследование предполагаемых нарушений на выборах поможет усовершенствовать избирательную систему страны.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Трамп собрался доказать факты массовых подтасовок на выборах (15)

Трамп собрался доказать факты массовых подтасовок на выборах
Президент США Дональд Трамп пообещал масштабное расследование предполагаемых им махинаций на прошедших выборах главы государства, после заявления о миллионах "незаконных бюллетеней".

Тереза Мэй представит парламенту подробный план Brexit (2)

Theresa May
План по выходу Великобритании из Евросоюза будет опубликован в так называемой "белой книге", заявила британский премьер в парламенте.

Брюссель разрешил продлить контроль на границах на три месяца

Брюссель разрешил продлить контроль на границах на три месяца
В Еврокомиссии согласны продлить проверки на внутренних границах нескольких стран ЕС, введенные в 2015 году в связи с миграционным кризисом.

Суд ЕС подтвердил санкции против "Алмаз-Антея" (8)

Суд ЕС подтвердил санкции против Алмаз-Антея
Российская компания поддерживала "реальные действия, подорвавшие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", заявил суд первой инстанции ЕС.

Латвия может сменить национальный бренд на Magnetic Latvia (9)

Латвия может сменить национальный бренд на Magnetic Latvia
Национальный слоган Magnetic Latvia ("Притягательная Латвия"), который использует Латвийское агентство инвестиций и развития, может прийти на смену нынешнему - "Best enjoyed slowly" ("Наслаждайся не спеша"). Об этом пишет Neatkarīgā Rīta Avīze.
Facebook друзья
Rambler's Top100