Трамп собрался доказать факты массовых подтасовок на выборах

По словам Трампа, речь идет в том числе и о тех, кто зарегистрировался для участия в голосовании сразу в двух штатах. Как заверил президент, расследование также коснется тех, кого уже давно нет в живых, однако они тоже были зарегистрированы для участия в голосовании.

По утверждению Дональда Трампа, около пяти миллионов недействительных бюллетеней было подано за Хиллари Клинтон, однако президент не предоставил доказательства своим словам.

В понедельник вечером Дональд Трамп заявил, что от трех до пяти миллионов не имеющих документов иммигрантов незаконно участвовали в выборах. Республиканцы выступили с предостережением в адрес Трампа и призвали его отказаться от подобных заявлений.

Фактчекеры отвергли предположения о том, что в ходе выборов могли быть осуществлены масштабные махинации. Представители Республиканской партии на выборах в ключевых штатах также заявили, что у них нет подтверждения фактов подтасовки результатов голосования.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер пояснил, что убежденность Трампа в существовании масштабных нарушений в ходе голосования основывается на данных, которые были предоставлены президенту гражданами США.

Сам Трамп уверен, что расследование предполагаемых нарушений на выборах поможет усовершенствовать избирательную систему страны.