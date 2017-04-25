Трамп собирает сенат и намерен "наконец-то решить" проблему КНДР

Администрация США сделала весьма необычный ход, пригласив американский сенат в полном составе посетить Белый дом для проведения брифинга по вопросу о ядерной программе Северной Кореи. Незадолго до этого президент Дональд Трамп обратился в Совет Безопасности ООН, призвав "наконец-то решить" проблему КНДР.

В экстренном совещании, которое состоится в Белом доме в среду, примут участие все 100 членов сената (в верхней палате конгресса у каждого штата по два представителя), а также госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Мэттис.

В последние недели Вашингтон неоднократно выражал возрастающее беспокойство по поводу проводимых Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний, которые несут угрозу как самим США, так и их союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Представители КНДР также выступали с жесткой риторикой, заявляя, что любое военное вмешательство со стороны США спровоцирует "тотальную войну" с применением ядерного оружия.

Китай, который является основным союзником Северной Кореи, призвал все стороны к сдержанности. Председатель КНР Си Цзиньпин даже специально позвонил Трампу в воскресенье, чтобы обсудить с ним этот вопрос и призвал "избегать шагов, которые могут усилить напряжение".

Однако уже на следующий день Трамп на встрече с представителями Совбеза ООН заявил, что хотел бы "наконец решить проблему Северной Кореи".

"Северная Корея - это большая проблема для всего мира. И эту проблему мы должны, наконец, решить, - заявил американский президент. - Нынешний статус-кво в Северной Корее неприемлем, и Совет Безопасности должен ввести дополнительные, более строгие санкции, чтобы противодействовать корейской ядерной программе и программе по изготовлению баллистических ракет".

Представители Белого дома также сообщили, что в понедельник Трамп обсудил вопрос "срочной проблемы в области безопасности", которую представляет Северная Корея, и в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Экстренный брифинг

Сотрудники администрации США регулярно выступают в конгрессе, консультируя членов парламента по вопросам национальной безопасности, однако сбор всех сенаторов в Белом доме в полном составе - крайне необычная мера.

Помимо госсекретаря Тиллерсона и главы Пентагона Мэттиса перед сенаторами выступят директор Национальной разведки США Дэн Коутс и глава американского генштаба Джозеф Данфорд, сообщил журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Все дальнейшие вопросы по поводу брифинга он просил адресовать главе сенатского большинства Митчу Макконнеллу.

Источники агентства Рейтер утверждают, что проведения аналогичного брифинга по поводу КНДР добиваются и члены палаты представителей.

По словам корреспондента Би-би-си в Вашингтоне Гэри О'Донохью, обращаясь в Совбез, администрация Трампа демонстрирует многостороннюю стратегию в отношении Северной Кореи.

США хотят не только ужесточить санкции против Пхеньяна, но и убедиться в том, что уже принятые ограничения действительно действуют, а кроме того - параллельно надавить на Китай, чтобы тот приструнил своего южного соседа.

А созывая сенаторский брифинг на фоне отправки в регион военной флотилии, Вашингтон посылает Пхеньяну четкий сигнал о том, что серьезно рассматривает силовой вариант решения проблемы.

По словам командования американской армии, группа военных кораблей, возглавляемая авианосцем "Карл Винсон", подойдет к Корейскому полуострову в течение ближайших дней, несмотря на противоречивые сообщения о местонахождении этой авианосной группы, появлявшиеся на прошлой неделе.

Накануне государственные СМИ Северной Кореи заявили, что готовы потопить "отвратительное животное "Карл Винсон" одним ударом.