Трамп считает, что у России и США "все сложится хорошо"

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NEWSru.com
четверг, 13 апреля 2017 г. 19:32
Американский президент Дональд Трамп считает, что российско-американские отношения сложатся хорошо. Об этом он написал в четверг, 13 апреля, в Twitter.
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas
© DELFI montažas / Scanpix

"У России и США все сложится хорошо, - заявил Трамп после встречи главы Госдепа Рекса Тиллерсона с российским руководством. - В свое время все одумаются, и наступит устойчивый мир".

Перед этим он оценил переговоры как "очень успешные" и сказал, что "окончательный результат мы обнаружим через большой промежуток времени". "Я думаю, что, опираясь на то, что я слышал, все прошло хорошо, может быть, лучше, чем ожидалось", - отметил Трамп. Глава МИД РФ Сергей Лавров тоже заявил о небесполезности переговоров и тоже признал, что результаты будут нескоро.

Хотя, как стало известно сегодня, большая часть времени на переговорах была посвящена Сирии, к согласию стороны не пришли, констатирует InoPressa в своем обзоре западных СМИ. Все отметили, как разнилась риторика до и после переговоров.

Американский президент Дональд Трамп считает, что российско-американские отношения сложатся хорошо. Об этом он написал в четверг, 13 апреля, в Twitter.

"У России и США все сложится хорошо, - заявил Трамп после встречи главы Госдепа Рекса Тиллерсона с российским руководством. - В свое время все одумаются, и наступит устойчивый мир".

Перед этим он оценил переговоры как "очень успешные" и сказал, что "окончательный результат мы обнаружим через большой промежуток времени". "Я думаю, что, опираясь на то, что я слышал, все прошло хорошо, может быть, лучше, чем ожидалось", - отметил Трамп. Глава МИД РФ Сергей Лавров тоже заявил о небесполезности переговоров и тоже признал, что результаты будут нескоро.

Хотя, как стало известно сегодня, большая часть времени на переговорах была посвящена Сирии, к согласию стороны не пришли, констатирует InoPressa в своем обзоре западных СМИ. Все отметили, как разнилась риторика до и после переговоров.

NEWSru.com
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