Трамп решил полностью закрыть США для беженцев из Сирии

Указ президента США Дональда Трампа об ограничении приема беженцев в США попал в СМИ: его опубликовала на своем сайте газета New York Times.

Он предусматривает полный запрет въезда в Штаты для беженцев из Сирии, где наиболее активна террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Для беженцев из всех остальных стран будет запрещен въезд на 120 дней, за это время администрация планирует пересмотреть процедуры проверки. Накануне Трамп подписал указ о начале строительства стены на границе с Мексикой, после чего президент этой страны Энрике Пенья Ньето задумался об отмене своего визита в США.

О том, что Трамп планирует ограничить въезд в США беженцев из мусульманских стран, американские СМИ писали накануне. Однако конкретные меры в этой области оставались неизвестны. Теперь в распоряжение журналистов попал восьмистраничный черновик указа, предполагающий весьма жесткие меры регулирования.

В тексте указа сказано, что "для защиты американцев… необходимо быть уверенными в том, что получившие разрешение на въезд не имеют враждебных намерений касательно нашей страны или ее основополагающих принципов". Там также подчеркивается, что в настоящее время одобрение любых граждан Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали или Йемена "вредно" для интересов США. Из публикации NYT неясно, идет ли в этом предложении речь о беженцах либо о гражданах этих стран, подающих заявления на получение американской визы.

Шон Спайсер, пресс-секретарь Белого дома, прокомментировал инициативу так: "Федеральные агентства будут без исключений применять закон - без (любых) если и но… Американский народ в конечном итоге решает, кто может к нам въехать, а кто нет".

После прошествия 120 дней моратория и внедрения новых процедур программа, как ожидается, будет сокращена более чем в два раза: США в 2017 году примут около 50 тысяч беженцев, а не 110 тысяч, как предполагалось предыдущей администрацией.

Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно делал жесткие заявления по поводу мусульман. Так, в декабре 2015 года после стрельбы в Сан-Бернардино он призвал временно ввести "тотальный запрет на въезд мусульман в США". На следующий день после теракта в Орландо Трамп пообещал в случае победы на выборах полностью остановить иммиграцию из тех регионов, откуда исходит террористическая угроза для США, Европы и их союзников.

Безопасные зоны в Сирии

Полностью запрещая прием беженцев из Сирии, охваченной войной различных группировок с террористами "Исламского государства" и между собой, Трамп предлагает альтернативу. Reuters со ссылкой на проект указа сообщает, что администрация предлагает создать "безопасные зоны" для гражданских лиц.

План создания предписано составить Пентагону и Госдепартаменту. В документе не сказано, что будут представлять из себя эти зоны, где они могут быть созданы и кто будет обеспечивать безопасность находящихся там мирных жителей.

Как отмечает РИА "Новости", предыдущая администрация Барака Обамы рассматривала возможность создания "безопасных зон" или "бесполетных зон". Однако там пришли к выводу, что обеспечение режима безопасности потребует серьезных усилий от военных США и будет чревато втягиванием во внутрисирийский конфликт.

Reuters отмечает, что в случае нарушения режима над объявленными бесполетными зонами США могут напрямую столкнуться с авиацией правительственной армии Башара Асада либо помогающими ему российскими ВКС. Также охрана подобных зон, скорее всего, потребует введения наземного контингента войск, чего Обама стремился избежать.

Конгресс не спешит давать деньги на стену

Спикер Палаты представителей американского конгресса Пол Райан в интервью телеканалу MSNBC заявил, что конгресс заблокирует выделение средств на строительство стены на границе США с Мексикой, передает "Интерфакс".

По его словам, заявленная цена проекта - 8-14 млрд долларов - "примерно верна".

Вместе с тем, он отметил, что "есть другие пути" заставить Мексику "платить", чего добивается президент Дональд Трамп, стремящийся сократить приток нелегальных мексиканских иммигрантов.

В то же время Райан отметил, что республиканцы в конгрессе согласны с тем, что защиту границ надо усилить, чего и желает добиться Трамп.