Трамп разрешил ЦРУ использовать беспилотники для уничтожения террористов

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NEWSru.com
вторник, 14 марта 2017 г. 07:52
Президент США Дональд Трамп втайне дал ЦРУ полномочия на использование беспилотников для ликвидации террористов, узнала газета The Wall Street Journal от своих источников в американском правительстве. Такое решение идет вразрез с политикой бывшего главы государства Барака Обамы и может спровоцировать конфликт между ЦРУ и Пентагоном, отмечает издание.
Donaldas Trumpas
© Reuters / Scanpix

По данным газеты, ЦРУ уже имело возможность использовать свои новые полномочия. Это произошло в конце февраля при атаке на одного из лидеров "Аль-Каиды" в Сирии. Администрация Трампа сообщала об уничтожении боевика, однако не раскрывала, что за этой операцией стоит именно ЦРУ, а не Пентагон.

Ранее беспилотники могли использоваться исключительно для поиска подозреваемых в терроризме. Собранная информация затем передавалась военным, которые, в свою очередь, направляли беспилотники на ликвидацию боевиков. Новые порядки ни в Пентагоне, ни в ЦРУ комментировать не стали.

Напомним, в конце февраля в СМИ просочились первые подробности новой стратегии действий американцев в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии.

Как сообщалось, США, возможно, сократят или полностью прекратят поддержку так называемой умеренной сирийской оппозиции, борющейся с режимом президента Башара Асада. Кроме того, Штаты могут ограничить или вовсе отказаться от использования формирований сирийских курдов в качестве основной "опосредованной силы" США в боях с исламистами.

Главная цель нового плана - более энергично сосредоточиться на борьбе с ИГ и другими террористическими группировками, не отвлекаясь на гражданскую войну в САР. Впрочем, пока политика Трампа в отношении Сирии и Ирака остается неясной.

NEWSru.com
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Трамп разрешил ЦРУ использовать беспилотники для уничтожения террористов (3)

Donaldas Trumpas
Президент США Дональд Трамп втайне дал ЦРУ полномочия на использование беспилотников для ликвидации террористов, узнала газета The Wall Street Journal от своих источников в американском правительстве. Такое решение идет вразрез с политикой бывшего главы государства Барака Обамы и может спровоцировать конфликт между ЦРУ и Пентагоном, отмечает издание.

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