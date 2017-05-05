Трамп разрешил церкви агитировать за политиков

Таким образом, религиозные группы могут получить возможность напрямую поддерживать того или иного кандидата на выборах, тогда как ранее действовал запрет на такую поддержку, введенный президентом Линдоном Джонсоном.

"Мы больше никогда не допустим, чтобы верующих притесняли, запугивали или затыкали им рот", - заявил Трамп.

Однако для того, чтобы полностью отменить поправку, президенту еще нужно одобрение конгресса.

Указ также разрешает религиозным группам не снабжать средствами контрацепции своих сотрудников - раньше к этому их обязывала система медицинской страховки, известная как Obamacare.

Однако указ не включает в себя разрешения бизнесам отказывать в обслуживании геям, ссылаясь на свободу вероисповедания - этого опасались многие организации, выступающие за гражданские свободы и права ЛГБТ.