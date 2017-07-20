Трамп рассказал о содержании второй беседы с Путиным на саммите G20

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NEWSru.com
четверг, 20 июля 2017 г. 07:59
Президент США Дональд Трамп рассказал о содержании беседы с Владимиром Путиным во время неформального общения на ужине лидеров стран "двадцатки" в Гамбурге. В интервью The New York Times президент США заявил, что они шутили, а также упомянул о проблеме усыновления, то есть о запрете усыновления американцами сирот из России.
© AP / Scanpix

Трамп ранее называл The New York Times одним из оплотов "фейковых новостей" - либеральных СМИ, которые часто его критикуют. Президент дал газете длительное интервью, одной из главных тем которого стало расследование связей людей из его "ближнего круга" с Россией и возможного влияния РФ на ход предвыборной кампании.

Трамп, описывая недавно опубликованные детали его неформальной беседы с президентом России Владимиром Путиным во время совместного ужина мировых лидеров в Германии в начале этого месяца, заявил, что разговаривали они "примерно 15 минут": "Подходило время десерта. Я подошел просто сказать "привет" Мелании и, находясь там, поздоровался с Путиным. На самом деле, это была беседа в шутливой форме. Это был недолгий разговор, может быть, 15 минут. Мы просто говорили обо всем. Вообще, было очень интересно, мы говорили об усыновлении".

Трамп "назвал любопытным" то, что всплыла данная тема, так как "его сын, Дональд Трамп-младший сообщал, что это было темой его встречи с несколькими россиянами, имеющими связи с Кремлем в ходе прошлогодней кампании". Известно, в частности, что отмены "акта Магнитского" в США добивалась Наталья Весельницкая - адвокат, встречу Трампа-младшего с которой многие сочли подозрительной. Российский "закон Димы Яковлева", запретивший усыновление сирот гражданами США, был принят в качестве ответа на "акт Магнитского".

Трамп также подчеркнул: несмотря на то, что электронные сообщения демонстрируют, что та беседа организована для передачи порочащей информации на Хиллари Клинтон, ему от России подобные материалы о Клинтон в прошлом году не требовались, так как их было уже "более чем достаточно", цитирует "Интерфакс".

Затрагивались в интервью и другие аспекты "российского расследования". В частности, Трамп заявил, что не назначил бы Джеффа Сешнса на пост главы Минюста, если бы знал, что тот самоустранится от расследования российских связей. Теперь этим занимается назначенный спецпрокурор, экс-глава ФБР Роберт Мюллер. "Сешнсу не следовало брать самоотвод, а если он собирался взять самоотвод, то должен был сказать мне об этом до того, как согласился занять должность, и я выбрал бы кого-нибудь другого", - цитирует Трампа ТАСС.

Президент указал, что будет рассматривать в качестве "красной черты", если расследование Мюллера займется финансами его семьи за пределами того, что необходимо для его работы по России.

Отметим, что сегодня же NYT опубликовала статью, в которой утверждается, что у экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта до начала его работы на кандидата в президенты были многомиллионные долги перед российскими компаниями. Они возникли в период его работы на Украине, где он консультировал пророссийскую "Партию регионов" Виктора Януковича.

Показания Манафорта, Трампа-младшего, а также британского финансиста Уильяма Браудера, инициатора "акта Магнитского", в среду 26 июля выслушает юридический комитет сената.

NEWSru.com
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Трамп рассказал о содержании второй беседы с Путиным на саммите G20 (1)

Трамп рассказал о содержании второй беседы с Путиным на саммите G20
Президент США Дональд Трамп рассказал о содержании беседы с Владимиром Путиным во время неформального общения на ужине лидеров стран "двадцатки" в Гамбурге. В интервью The New York Times президент США заявил, что они шутили, а также упомянул о проблеме усыновления, то есть о запрете усыновления американцами сирот из России.

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