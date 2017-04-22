Трамп рассказал о прекрасном взаимопонимании с Меркель

Президент США Дональд Трамп назвал взаимопонимание с канцлером ФРГ Ангелой Меркель "невероятным". Об этом он заявил в интервью агентству AP, опубликованном в субботу, 22 апреля. Трамп добавил, что не ожидал подобного, так как у них с Меркель есть разногласия по вопросам миграции и выплат НАТО.

Он также объяснил, почему не пожал канцлеру ФРГ руку на встрече в Белом доме, когда об этом просили журналисты. "Мне кажется, кто-то выкрикнул: "пожмите руки". Но я этого не слышал. Мы уже до этого пожимали друг другу руки четыре раза", - сказал Трамп. Ранее с подобным объяснением выступал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Нападение на полицейских в Париже в пользу Ле Пен

Трамп также высказался о нападении на полицейских в Париже, которое произошло 20 апреля. Президент США заявил, что этот теракт окажет большое влияние на людей, которые придут на избирательные участки, и можеть помочь лидеру "Национального фронта" Марин Ле Пен на предстоящих 23 апреля президентских выборах. В то же время Трамп не стал отвечать на вопрос, верит ли он в победу Ле Пен.