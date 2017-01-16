Трамп раскритиковал "катастрофическую ошибку" Меркель и назвал НАТО устаревшим

При этом Трамп отметил, что испытывает "большое уважение" в отношении немецкого канцлера. "Меркель бесспорно одна из важнейших глав правительств. У меня есть ощущение, что она - превосходный лидер", - заявил избранный американский президент.
Brexit - "великолепная вещь"
В интервью Трамп охарактеризовал Евросоюз как "инструмент для достижения целей" Германии. Решение Великобритании о выходе из ЕС он назвал "великолепной вещью". По мнению будущего президента США, миграционный кризис стал "последней каплей", заставившей британцев проголосовать за Brexit. Он предположил также, что примеру Великобритании последуют и другие страны.
В то же время, состояние ЕС его не волнует, подчеркнул Трамп. "ЕС был основан отчасти для того, чтобы превзойти США в торговле, не так ли? Так что мне довольно безразлично, насколько един или расколот Евросоюз", - констатировал он.
Пересмотр санкций в обмен на сокращение ядерного арсенала?
Военное вмешательство России в Сирии Трамп оценил негативно, а события в Алеппо признал "ужасными". Однако, по его мнению, США упустили возможность раньше предпринять действия в сирийском конфликте.
Избранный американский президент допустил пересмотр санкций в отношении России и связал этот вопрос с сокращением российского ядерного арсенала. "Против России введены санкции - давайте посмотрим, нельзя ли добиться хороших договоренностей с Россией. Прежде всего, я считаю, что ядерное оружие надо сокращать, и сокращать очень существенно, это могло бы быть составной частью этого процесса", - объяснил Трамп.
НАТО - "устаревший", но важный альянс
По мнению Дональда Трампа, НАТО является "устаревшей" организацией. Он считает нечестным по отношению к США, что большинство стран-членов альянса "не платят то, что должны". Впрочем, "в остальном НАТО очень важна для меня", добавил избранный президент США.
Кроме того, в интервью Трамп обозначил соглашение по иранской ядерной программе как "один из самых глупых договоров", которые он только видел. А производителям автомобилей, в частности, из Германии, избранный американский президент пообещал налоговые пошлины в размере 35 процентов при ввозе машин в США.