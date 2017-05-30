Трамп раскритиковал Германию в Twitter

Президент США Дональд Трамп во вторник, 30 мая, снова раскритиковал Германию. Он отметил "огромное" превышение импорта над экспортом в торговых отношениях с ФРГ. Кроме того, Трамп подчеркнул, что немцы "платят намного меньше, чем должны, за НАТО и оборону".

"Очень плохо для США. Это изменится", - подытожил американский президент.

We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2017





Министр экономики Германии Бригитта Циприс после недавней поездки в США заявила 29 мая в эфире Deutschlandfunk, что пока торговля с Соединенными Штатами идет "очень хорошо", без каких-либо ограничений. При этом она признала, что в США продолжаются дискуссии о введении санкций и таможенных пошлин на импортные товары.

Кроме того, несмотря на позицию Трампа по поводу импорта из Германии и других стран, президент США на прошедшем 27 мая саммите G7 подписал совместное коммюнике с отказом от протекционизма.

Помимо этого, на саммите НАТО 25 мая Трамп в ультимативной форме потребовал от Германии и других союзников увеличить расходы на оборону. При этом те 2% ВВП, которые по достигнутой в НАТО договоренности союзники пообещали выделять на оборону, Трамп назвал "убогим минимумом", явно недостаточным для того, чтобы восполнить дефицит и модернизировать вооруженные силы альянса.

Германия израсходовала в 2016 году на оборонные цели сумму, составляющую примерно 1,2% немецкого ВВП. По этому показателю она занимает только 16-е место среди 27 членов НАТО. Норму в 2% ВВП выполняют только сами США (3,61%), Греция (2,38), Великобритания (2,21%), Эстония (2,16%) и Польша (2%). Иначе немецкий вклад выглядит в денежном выражении. По общей сумме расходов на военные цели Германия занимает девятое место в мире и четвертое в НАТО - после США, Великобритании и Франции.

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявлял в одном из интервью, что люди "ошибочно" понимают 2-процентную цель НАТО и что страны альянса на саммите в Уэльсе в 2014 году договорились только о том, чтобы приближаться к такой норме.