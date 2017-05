Трамп раскритиковал Германию в Twitter

Президент США Дональд Трамп во вторник, 30 мая, снова раскритиковал Германию. Он отметил "огромное" превышение импорта над экспортом в торговых отношениях с ФРГ. Кроме того, Трамп подчеркнул, что немцы "платят намного меньше, чем должны, за НАТО и оборону".

"Очень плохо для США. Это изменится", - подытожил американский президент.

We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change