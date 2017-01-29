Трамп провел первые переговоры с Меркель

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Deutsche Welle
воскресенье, 29 января 2017 г. 09:54
Ангела Меркель и Дональд Трамп впервые пообщались по телефону. Одними и центральных тем переговоров стали отношения с Россией и конфликт на Украине.
© Reuters/ Scanpix

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в субботу, 28 января, впервые провели телефонные переговоры после вступления Трампа в должность. Об этом сообщил в своем Twitter пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Разговор продолжался 45 минут.

Спайсер добавил, что после разговора с Меркель Дональд Трамп начал телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как отмечается в совместном заявлении Меркель и Трампа, в ходе беседы обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, а также отношения с Россией и конфликт на Украине. Была подчеркнута роль НАТО в поддержании мира и стабильности. Кроме того, Меркель пригласила президента США на саммит G20, который пройдет в июле 2017 года в Гамбурге. Американский лидер, в свою очередь, в ближайшее время ожидает канцлера ФРГ в Вашингтоне.

Всего в субботу у главы Белого дома было запланировано пять телефонных звонков. Трамп уже провел переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Франции Франсуа Олландом, а также должен поговорить с австралийским премьером Малколмом Тернбуллом.

Deutsche Welle
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