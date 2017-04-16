Трамп: протесты из-за налоговых отчетов были проплачены

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bbcrussian.com
воскресенье, 16 апреля 2017 г. 17:32
Президент США Дональд Трамп заявил, что прошедшие в субботу протесты с требованием опубликовать его налоговую отчетность были проплачены.
Donaldas Trumpas
© Sipa / Scanpix

В уличных акциях, прошедших в 150 городах США, приняли участие десятки тысяч человек.

Акции совпали по времени с крайним сроком подачи налоговых деклараций - во всех американских штатах он истекает 15 апреля.

Трамп ранее отказывался обнародовать свои налоговые декларации, хотя обычно президенты США и кандидаты в президенты обнародуют эти документы добровольно.

"Кто-нибудь должен разобраться, кто заплатил за вчерашние маленькие организованные митинги. Выборы закончились!" - написал Трамп в "Твиттере".

Согласно данным недавнего исследования, проведенного по заказу канала Эй-би-си и газеты Washington Post, 74% американцев хотят, чтобы Трамп опубликовал свои налоговые декларации.

В ходе предвыборных дебатов в сентябре прошлого года кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон критиковала Трампа за то, что он "не платит федеральные налоги с доходов". Трамп в ходе предвыборных дебатов подтвердил, что пользовался списанием убытков, но это вполне легально.

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